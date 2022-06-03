乌战百天：俄罗斯承认有部分成果

俄罗斯/乌克兰/侵略战争百天

在对乌克兰发动100天的军事攻势后，俄罗斯说已经实现了 "一些 "目标，克里姆林宫称 "许多地方 "已经被 "解放"，使人们能够恢复 "和平生活"。

广告 继续浏览后续

俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者：”这项军事进攻将持续到特别军事行动的所有目标得到实现。“

俄罗斯于2月24日对乌克兰发动了大规模侵略攻势，所提出的理由是需要保护乌克兰东部自2014年以来部分由亲俄分离主义分子控制的顿巴斯地区讲俄语的人口免遭所谓的 "种族灭绝"。据莫斯科方面称，其目的也是为了 "剥夺 "乌克兰政府的权利，多年来，乌克兰政府的亲西方政策一直被俄罗斯视为一种威胁。

据法新社说，然而，俄罗斯对基辅的攻击已经失败，俄罗斯军队现在专注攻击顿巴斯，当地数周来成为致命战斗的现场。俄罗斯人在那里取得了非常困难的进展。

据俄罗斯总统府发言人佩斯科夫说："就（顿巴斯居民的）安全而言，正在采取措施，并且已经取得了一些成果。

据佩斯科夫说，"许多地方已经从乌克兰的亲纳粹武装力量以及民族主义分子手中解放出来"。