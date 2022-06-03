乌战百日：战况艰难 联合国称不会有赢家

乌克兰/俄罗斯

联合国驻乌克兰协调员周五在俄罗斯入侵的第100天说，乌克兰的战争 "不会有赢家"。联合国协调员阿明-阿瓦德在一份声明中说：“这场战争现在和将来都不会有赢家。” 联合国官员称，我们需要和平。他敦促：战争必须结束。此前德国总理断言，俄罗斯总统普京侵略乌克兰战争必败。

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据法新社今天报道，俄罗斯对乌克兰的入侵周五今天进入第100天，在这场侵略攻势中，莫斯科夺取了20%的乌克兰领土，并将重点放在东部的顿巴斯地区及其战略城市塞维罗涅茨克。

据乌克兰总统泽连斯基说，我们在争夺塞维罗涅茨克的战斗中取得了一些成功。但现在还为时过早。泽伦连基周四晚间说，"这是目前最困难的地区。"他提到了周边地区的类似情况，特别是在利西昌斯克和巴赫姆特。而至于整个顿巴斯地区，泽连斯基说，局势 "在这一天没有发生重大变化"。早些时候，泽连斯基曾说东部的局势 "真的很困难（......），我们每天损失60到100名士兵，在战斗中死亡，大约500人受伤"。

据卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊周五上午说："今天我们正在战斗，竭力守住卢甘斯克地区的每一米。" 他补充说："在过去的100天里，他们一直在摧毁使卢甘斯克地区与众不同的一切。"他说，超过400公里的 "欧洲标准道路 "被摧毁，还有33家医院、237家农村诊所、近70所学校和50所幼儿园被炸毁。

前一天，盖达伊曾说，顿巴斯的行政首都塞维罗涅茨克 "80%被俄罗斯军队占领"，街上的战斗正在激烈进行。

乌克兰总统周四表示，俄罗斯军队目前控制着乌克兰 "约20%"的领土，即近12.5万平方公里。

法新社说，在入侵之前，自从2014年吞并克里米亚和占领顿巴斯的三分之一以来，俄罗斯或亲俄势力控制着乌克兰4.3万平方公里的土地。自2月24日以来，他们在东部和南部沿着黑海和亚速海推进，现在控制着连接俄罗斯东部和克里米亚的战略沿海走廊。

法新社说，在企图推翻基辅政府的闪电战失败后，俄罗斯军队正集中精力征服顿巴斯，那里现在正在进行一场消耗战。

俄罗斯采取轰炸摧毁战略。乌克兰领导人最近几天指责莫斯科想把塞维罗涅茨克变成一个 "新的马里乌波尔"。这个位于亚速海的战略港口在5月中旬被征服，此前有2000多名在亚速钢铁厂避难的乌克兰战士投降，但大部分被俄罗斯的炮火摧毁。

俄罗斯对顿巴斯的另一个地区顿涅茨克的压力也仍然很大，特别是在塞维罗涅茨克以西约80公里的斯洛维安斯克。据基辅方面称，该地区的居民缺乏天然气、水和电。

法新社说，乌克兰正在等待美国总统拜登承诺的更强大的导弹系统的交付，希望这将改变当地的力量平衡。

但俄罗斯周四表示，在最近几周给外国 "雇佣军 "造成重大损失后，它已经阻止了希望与基辅军队并肩作战的外国 "雇佣军 "的涌入。据俄罗斯国防部称，外国战斗人员的数量已经从6600人 "几乎减半 "到3500人，而且其中 "许多 "人 "宁愿 "尽快离开该国。

利沃夫地区（西部）的铁路线被轰炸，西方国家运送给乌克兰的武器通过此运输线运送。

在南部，乌克兰人担心被俄罗斯军队征服的地区可能被吞并，莫斯科方面最早在7月就谈到了公民投票。

在敖德萨附近的Mykolaïv，乌克兰南部地区的指挥部周四晚间表示，俄罗斯的轰炸至少造成一名平民死亡，数人受伤。

在外交方面，欧盟国家周四批准了对莫斯科的第六套制裁措施，包括对石油采购的禁运，但有豁免，但在匈牙利的压力下，欧盟放弃了将俄罗斯东正教会领导人基里尔列入黑名单。

就乌克兰战争，北约秘书长斯托尔滕贝格星期四说，西方国家应该为一场 "长期消耗战 "做好准备。斯托尔滕贝格周三在与美国外交部长安东尼-布林肯举行的新闻发布会上说，乌克兰的战争 "如果俄罗斯停止侵略，明天就可以结束"。但 "在现阶段，我们没有看到任何朝这个方向发展的迹象。"布林肯说，俄罗斯推动的侵略乌克兰战争将持续 "许多个月"。