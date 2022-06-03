俄侵乌战100天：战况入拐点

乌克兰/俄罗斯/重武器

经过100天的战争，乌克兰正在同俄罗斯军队与时间同时交战，乌克兰试图在东部战线上抵御俄罗斯压倒性的炮火，同时期待西方武器能够抵达并为乌克兰提供急需的军事优势。

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据路透社署名Conor Humphries与Robin Emmott今天报道，随着伤亡人数的增加和西方国家首都的一些延迟交付，乌克兰官员担心救济可能不会来得足够快。白宫本周承诺提供7亿美元的武器，包括先进的火箭系统，但一些眼睁睁看着自己的家园被摧毁、城市被占领的人对此持怀疑态度。

据乌克兰东部卢甘斯克州州长谢尔盖说，"已经晚了，"谢尔盖说，他的家乡西维罗多涅茨克在最近几天的俄罗斯推进中被部分摧毁。他在接受采访时说："我们的西方伙伴正在帮助我们，但他们提供的武器和弹药的数量还不够。

自俄罗斯于2月24日发动乌克兰所说的无端入侵以来，已有数千人被杀，600多万人被迫逃离该国。

俄罗斯表示，它正在进行一项 "特别军事行动"，以解除乌克兰的武装，并使其摆脱克里姆林宫所说的威胁俄罗斯安全的极端民族主义者。在莫斯科，尽管有破坏性的国际制裁，俄罗斯总统普京似乎有意传达出一切如常的印象。随着五分之一的乌克兰被占领，乌克兰总统泽伦斯基周四在布拉迪斯拉发告诉西方官员，战争面临一个 "拐点"，这取决于西方是否能提供武器来颠覆俄罗斯在东部的巨大设备和部队优势。

该报道说，一些人认为西方已经错过了最好的机会。据前北约高级官员、现在布鲁塞尔欧洲之友智囊团工作的杰米-谢说，"我的感觉是，西方犯了一个大错。六周前，当俄罗斯人在撤退的时候......。那时候美国人应该给乌克兰人提供HIMARS。" 杰米-谢指的是美国承诺的先进火箭系统。

在战争的最初几周，俄罗斯人的补给线过度紧张，被迫从首都基辅和其他北部地区的阵地撤出。但在最近几周，他们将压倒性的火力集中在一个相对较小的战线上，使乌克兰在乌克兰东部处于劣势。

一位西方国防官员说，俄罗斯正在缓慢推进，每天只有500-1000米，而在使用他们目前的战术时，他们的军事理论设想的是几十公里的距离。这位西方国防官员说，对火炮的关注部分是由俄罗斯地面部队的疲软状态决定的，其战斗力大约只有全部能力的50%，他估计莫斯科已经有超过4万名士兵死伤。

路透社说，但这一战术也给前线的乌克兰部队造成了无情的伤害，政府估计每天损失100名士兵，450-500名伤员。激烈的火力使乌克兰部队无法进行轮换，加深了疲劳程度。

据柏林德国马歇尔基金的约格-福布里格说，虽然乌克兰正以非常聪明的战术、战略和组织给人留下深刻印象，但 "没有人可以否认，乌克兰人一直在遭受一次又一次的打击"，约格-福布里格说。俄罗斯在这场战争中的投入要比乌克兰人多得多。

军事分析家认为，有两个因素可能会决定西方救援工作的成功：速度和数量。

"我们从美国收到了大约100门榴弹炮，而且几乎都在乌克兰，但问题是我们需要至少五倍于此的此类武器，以便至少确保力量平衡，"驻基辅的国防快报政策咨询公司负责人谢尔盖-兹古雷茨说。考虑到交付和培训时间，武器进入服役可能需要4周时间，这可能给俄罗斯提供了一个先发制人的行动窗口。

美国先进的火箭系统射程可达80公里（50英里）--大约是现有火炮射程的两倍--可以证明对乌克兰来说是一个重大优势，大大减少了炮兵在来袭火力中的暴露，并提高了可以摧毁俄罗斯阵地的速度和准确性。

这些武器还可以让乌克兰对深入敌后的供应线进行打击。华盛顿在得到基辅保证不使用这些武器打击俄罗斯境内的目标后，同意提供HIMARS。因为俄罗斯警告，华盛顿正在 "火上浇油"。

路透社引述乌克兰军事和法律研究中心的奥列克桑德-穆西延科说："只要乌克兰持续收到它所要求的武器类型......并将扩大和增加......这有可能使它在前线的所有部门阻止俄罗斯，并将为8月或9月的反击创造条件"。