女王在位70大庆 第一明星人物称是他

英国/女王在位70年

本周五是庆祝伊丽莎白二世女王执政70年的第二天。但在一些英国报纸上，这位君主的聚光灯被她的孙子抢走了。在英国媒体周四向女王致敬的同时，《每日镜报》等几家报纸强调了路易斯王子周五早上在布金汉宫阳台上出现时的滑稽行为，并称小王子才是受聚焦人物。

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据法国电视台BFMTV署名阿列克谢-格兹今天报道称，女王70在位庆典，路易王子在英国媒体上抢了伊丽莎白二世的风头。

在周四的阅兵式上，小王子把胳膊肘放在栏杆上，显得很无聊，堵住耳朵，张大嘴巴，对着非常严肃的曾祖母抿嘴一笑。这让摄影师们很高兴。

每日邮报也选择在头版将路易斯王子和他的祖母放在一起，该报甚至在标题中写道："我们不是为她欢呼得震耳欲聋吗！"该报还指出，女王周五没有出席在圣保罗大教堂举行的禧年弥撒，称她 "将被错过"。

据法国当今妇女杂志说，星期四女王陛下上阳台时被凯特-米德尔顿和查尔斯王子包围。当全世界的目光都集中在阳台上时，凯特-米德尔顿和威廉王子最小的孩子路易斯王子却吸引走了人们的目光。小王子在人群面前与他的曾祖母交换了意见。

据英国《镜报》报道，2022年6月3日星期五，根据专家杰里米-弗里曼的说法，路易斯王子向女王询问......关于活动的日程安排。问她是否 特技表演飞行"红箭队要来"。

为了记载历史时刻，红箭队是皇家空军的特技巡逻队。在小王子路易这个问题之后，仍然根据专家杰里米-弗里曼的说法，今天缺席为她举行的弥撒的伊丽莎白二世女王当时回答："我希望如此"。

几分钟后，当 "红箭 "出现在空中时，这个四岁的小王子感到很惊讶。报道称，路易斯王子当时看到这些珍贵的飞机时非常高兴 (...)，表情非常萌喜，获得英国媒体普赞。