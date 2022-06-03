美国新闻周刊称普京四月接受了癌治疗

俄罗斯/普京

根据美国《新闻周刊》援引三位美国高级情报官员提供的信息，普京在4月份接受了 "晚期癌症 "的治疗。关于他的健康状况的辩论已经重新开始。法国多家媒体报道这一消息。俄罗斯官方否认普京生病的传言。

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据《新闻周刊》报道说，俄罗斯总统普京在4月接受了癌症治疗。美国情报部门正在密切关注普京的健康状况。据《新闻周刊》报道，华盛顿在5月底起草的一份报告称，俄罗斯总统在4月重新出现在媒体面前之前，接受了癌症 "晚期 "治疗。

美国杂志在不透露姓名的情况下援引了 "三个不同机构 "的三名美国高级情报官员：一名在国家情报局（DNI）办公室工作，一名在国防情报局（DIA）工作，还有一名前空军军官。其中一个消息来源向《新闻周刊》总结道，在克里姆林宫内部，"每个人都觉得末日来临了"。

据前克格勃情报官员谢尔盖-日尔诺夫（Sergei Zhirnov）在法国电视台BFMTV上说："如果普京死了，对我们都有好处（......），但癌症可以拖很长时间。他声称在俄罗斯有 "确凿的消息来源"，这些消息来源告诉他，普京 "被肿瘤学家跟踪了两年"，而且 "4月份的手术是在腹部局部麻醉下进行的"，这表明 "胰腺癌的后遗症"。

据报道，普京生病了？俄罗斯外交部长否认此新闻。自乌克兰战争开始以来，有关俄罗斯总统健康的信息定期公布。5月底，莫斯科外交部长拉夫罗夫保证，普京的健康状况良好。俄罗斯外交部长说："我不认为任何头脑正常的人可以在这个人（普京）身上看到任何疾病或任何其他疾病的迹象。"