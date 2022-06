CNN：俄乌陷入消耗战 普京寄望国际降低注意力

政治

美国有线电视新闻网(CNN)指出,俄军无法很快征服乌克兰,双方陷入消耗战,而在乌东俄军施展攻势的同时,国际媒体对这场战争的关注多少有些消退,这也许正是俄国总统普京的寄望所在。

CNN这篇分析说,普京可能注意到,因俄乌战争而加剧的能源价格和消费物价高涨,才是美国和其他国家民意比较关心的问题。

普京同时也可能寄望于战争所受到的外交关注昙花一现。他曾在2015年加倍力挺当时在内战中节节败退的叙利亚总统巴沙尔.阿萨德(Bashar al-Assad),如今全世界注意力转移到乌克兰,但已经迈入第12年的叙利亚内战仍在进行中。

俄罗斯联邦安全会议秘书长帕特鲁舍夫(Nikolai Patrushev)最近表示,在乌克兰作战的俄军并未“追赶最后期限”,意指普京的作战时间表比较没有限制。相较之下,乌克兰担心国际社会对这场战事开始感到疲乏,从而施压泽连斯基政府向普京让步。

CNN说,一名阿富汗塔利班(Taliban)被俘战士曾说,“你们有手表,但我们有时间”,这句话总结了美军在阿富汗战争进退维谷的处境,也就是塔利班胜利的关键不在于击败美军,而在于比美军撑得更久。

若把这句话应用到俄乌战争,决定性因素可能在于时间站在谁的那一边?是很可能会掌权到咽下最后一口气的俄罗斯独裁者,还是在为国家存亡持续奋战的乌克兰人民?

时间回到俄罗斯全面入侵乌克兰前一天的2月23日,当时外界可能不禁猜测,乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)在位的日子不多了。

毕竟俄、乌兵力对比约略是10比1。莫斯科地面部队比基辅多一倍,战机、装甲战斗车数量又分别是对方的10倍和5倍。

就在出兵乌克兰几天前,普京在电视发表谈话时,明显火药味十足。他长篇大论且拉杂地谈论历史,显然一心要使基辅的政权更替。

CNN报导,普京似乎孤注一掷,料定泽连斯基会逃离基辅,一如数月前美国支持下的阿富汗前总统加尼(Ashraf Ghani)逃离喀布尔一般。届时西方的怒火总会平息,只是俄国在西方制裁下必须忍受一时的痛苦。

然而无论普京曾如何计划在基辅举行胜利游行,出兵百日后的现在,只能无限延期。乌克兰的士气并未瓦解,乌军使用美国和盟邦提供的现代化反坦克武器,摧毁了俄军装甲车队;黑海舰队旗舰莫斯科号(Moskva)导弹巡洋舰遭到乌克兰导弹击沉。同时尽管困难重重,乌军战机仍继续在空中作战。

3月底俄国开始将受创的部队自基辅一带撤退,声称作战焦点已转移为攻下乌东顿巴斯(Donbas)地区。3个月过去了,俄军似乎不再以速战致胜为目标,而且似乎也没有这种能力。

多名俄军将领已阵亡,而且俄军死伤人数高得惊人,但若因此论定俄军将败,恐怕是以偏概全。

俄军现已掌控从乌克兰第2大城哈尔科夫(Kharkiv)一带延伸到分离分子手中城市顿内茨克(Donetsk)和卢甘斯克(Luhansk)、再往西南方到刻松(Kherson)的新月形地区,形成了一座连通顿巴斯地区和克里米亚半岛(Crimea)的陆桥。克里米亚已于2014年遭俄罗斯兼并。

俄、乌已经陷入消耗战,俄军现在主要攻击方向在顿巴斯地区,近日战火集中在工业大城北顿内茨克(Severodonetsk)一带。这是乌军在卢甘斯克州的最后据点。

乌军已弃守北顿内茨克大部分地区,这座城市来日沦陷仅属象征性质,但军事分析家指出,这倒能使当地乌军免遭俄军旷日持久围攻,更何况当地乌军最终仍可能败退。

美国战争研究所(Institute for the Study of War)近来分析指出:“乌克兰比较有限的资源必须节约使用,集中用于收复关键地区,而非用于防守无法决定战争结果或战事延续条件的地区。”

乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克(Oleksander Motuzianyk)指出,在北顿内茨克遭受攻击的同时,俄军目前正“企图包围顿内茨克州和卢甘斯克州的我军”,并重新编队,朝斯拉夫扬斯克(Sloviansk)方向发动攻势。斯拉夫扬斯克的战略地位重要,可能成为下一场关键战役的焦点。

相较于人口稠密的基辅周边城市环境,乌东地形开阔许多,这正是乌方向美国及其盟邦迫切要求提供比较重型武器的原因所在,尤其是射程较远的火砲系统。

美国总统拜登1日宣布,将为乌克兰提供更先进的火箭系统,包括“高机动性多管火箭系统”(High Mobility Artillery Rocket System),这种系统射程约80公里,较乌克兰已经取得的任何火箭系统射程远得多。