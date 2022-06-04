中立：瑞士拒绝向乌克兰中转武器和坦克

乌克兰/瑞士

瑞士坚持禁止瑞士的战争物资通过第三国转移到乌克兰，以符合其军事中立的原则。涉及到武器装备是由德国，丹麦，意大利等国申请获得瑞士的武器零配件，成品支援至乌克兰。瑞士称基于军事中立禁止直接向乌克兰提供军援，第三国也被禁止使用瑞士零配件武器军援乌克兰。

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据法新社说，瑞士拒绝向乌克兰转让武器和坦克。然而，瑞士联邦委员会决定，以组装元件或备件的形式向欧洲军火公司交付战争物资仍将是可能的，即使所生产的战争物资可能被送往乌克兰。据瑞士政府周五在一份声明中说，瑞士已收到德国和丹麦关于向乌克兰转让战争物资的请求。

据消息人士说，德国的要求是为Guepard防空坦克和Piranha III轮式坦克提供约12,400发瑞士制造的35毫米弹药，这些坦克最初由丹麦购买，在退出服役后仍然置放在德国。

丹麦要求的是在瑞士生产的22辆 "食人鱼 "III型坦克。

据瑞士官方称，"由于不能违反中立法规定的平等待遇批准瑞士向乌克兰出口战争物资（......），因此也不可能对德国和丹麦提出的向乌克兰转让战争物资的请求作出有利的回应。" 瑞士政府还审查了瑞士公司提交的两份战争物资出口申请，即向德国和意大利的军火公司交付备件和组装部件。消息说，其中一个应用涉及反坦克火箭发射器的部件，另一个涉及防空的部件。

据瑞士政府指出，"这两笔交易都存在部分部件被用于随后交付给乌克兰的战争物资的风险"，并补充说，对于意大利和德国这样的国家，"以单个部件和组装元件的形式交付战争物资原则上是允许的，但它们在最终产品中的份额必须低于 "50%。