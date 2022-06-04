乌克兰指控俄罗斯出口从乌克兰偷盗的小麦至土耳其

乌克兰/俄罗斯/土耳其

乌克兰驻安卡拉大使指责俄罗斯偷窃并向土耳其出口乌克兰的粮食。乌克兰大使Vasyl Bodnar在推特上说：“俄罗斯正在无耻地从乌克兰偷盗粮食，并从克里米亚出口到国外，尤其是出口到土耳其。”该大使说：“乌克兰已经请求土耳其帮助解决这个问题。”

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据法新社报道，乌克兰驻安卡拉大使3日指责土耳其从俄罗斯进口 "偷来的 "小麦。基辅驻土耳其大使在俄罗斯入侵乌克兰第100天时，发表讲话，概述乌克兰遭受的损失和俄罗斯军队造成的破坏，并谴责俄罗斯偷盗乌克兰被堵滞的小麦进行非法出口。

就在战争之前，乌克兰为世界第三大小麦出口国，并占世界葵花籽和石油贸易的一半。基辅曾经每月出口世界12%的小麦、15%的玉米和50%的葵花籽油。

土耳其被视为乌克兰的盟友，并向乌克兰提供军用无人机，但安卡拉小心翼翼地对俄罗斯保持中立立场，因为它的能源和粮食供应依赖于俄罗斯，并希望在两国之间进行调解。

在联合国的要求下，土耳其提供了帮助，以确保乌克兰谷物出口的海上通道。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫将于下周三访问土耳其，讨论粮食出口问题。

法新社说，由于俄罗斯海军对乌克兰港口施行封锁，并在黑海布置水雷，这场战争冲突导致筒仓出口受阻，正在推高农产品市场的价格，并对依赖农产品的国家，特别是非洲和中东地区构成严重的饥荒风险。