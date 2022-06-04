乌克兰痛批马克龙称不要羞辱俄罗斯说辞

乌克兰/俄罗斯/法国

乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba周六抨击法国总统马克龙关于不要 "羞辱 "俄罗斯的呼吁，称马克龙的这种立场 "只会羞辱法国"。法国总统马克龙昨天批评俄罗斯总统普京侵略乌克兰是犯了历史性严重错误。

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据法新社今天报道称，基辅斥责马克龙呼吁“不要羞辱俄罗斯 ”的说法。乌克兰外交部长在推特上批评说，"避免羞辱俄罗斯的呼吁，只能羞辱法国或任何其他国家。因为是俄罗斯在自取其辱。我们都会做得更好，专注于将俄罗斯打回原形，将俄罗斯驱回原本所在的地方。这将带来和平并拯救生命。"

法国总统马克龙周五重申，俄罗斯不应该被 "羞辱"。但这一评论在东欧引发广泛反感。马克龙说，"这样，在战斗停止的那一天，我们可以通过外交渠道建立一条出路"。

法国总统马克龙是试图与俄罗斯总统普京保持对话的少数国际领导人之一。

法国正在向乌克兰提供财政和军事支持，但法国总统马克龙尚未访问基辅，而他的许多欧洲同行已经访问过了。

这位担任欧盟轮值主席国至6月30日的法国国家元首周五回答说：今天，我不排除任何可能性。