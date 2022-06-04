乌军报捷：正在收复塞维罗多涅茨克的俄军阵地

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军方报告说，乌克兰军队已经在塞维罗多涅茨克击退了俄罗斯军队十多次进攻，并攻占一些俄罗斯军队的阵地，该地是顿巴斯地区的一个重要城市，俄罗斯军队在那里集中了军力发动攻势，原本希望能完全控制该城。

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据法新社今天报道称，乌克兰军方报告，乌克兰正在收复塞维罗多涅茨克的俄军阵地。经过100天的战争，俄罗斯说它已经实现了它发起的 "特别军事行动 "的一些目标，以对乌克兰施行去纳粹化，并保护讲俄语的居民。"

在基辅前被击败后，俄罗斯军队现在正集中军力在乌克兰东部的顿巴斯，无情地炮击轰炸一些城镇，包括几周来一直是激烈战斗的争夺战略要塞塞维罗涅茨克。北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格警告说，正是在这个兵家之地，一场长期的 "消耗战 "正在展开。

据乌克兰总统府称，周五上午，市中心的战斗激烈。" 乌克兰方面说："俄罗斯侵略者继续炮击塞维罗多涅茨克、鲍里夫斯基和利西昌斯克地区的民用基础设施。炮击乌克兰军队阵地。但据基辅方面称，俄罗斯军队远未获胜，仍无法完全控制该市。占领这座城市将使他们能够确保对顿巴斯的控制，这个采矿盆地自2014年以来部分被亲俄分离主义分子占领。

据 卢甘斯克州州长Sergei Gaidai周五表示，俄罗斯士兵甚至被迫撤退。俄罗斯军队没有完全控制该城。他说："如果说以前我们有一个困难的局面，大约有70%的（城市）被占领，现在他们已经被击退了20%。"尽管俄罗斯军队有大量的导弹火炮军力。

州长称，“俄罗斯军队对我们的阵地进行了数小时的轰炸，然后他们派出一个连的新兵，他们都战死了，面对抵抗，俄罗斯军队又开始轰炸。” 据盖达伊先生解释说：“这就是在战争的第四个月里发生的事情。”

州长呼应乌克兰总统，他呼吁得到重型武器，他说，应该把俄罗斯大炮从乌克兰阵地上逼退，并避免在马里乌波尔发生的恶果。马里乌波尔位于亚速海（东南部）的战略港口，于5月20日被俄军攻克，已被轰炸破坏成一堆废墟。

据马里乌波尔市长瓦迪姆-博伊琴科（Vadym Boychenko）周五说："在这一百天的战争中，俄罗斯占领军几乎将马里乌波尔化为灰烬。他说，战争在这个城市的结果是："22,000多名平民被杀，1,300座建筑被毁，47,000人被驱逐掳走到俄罗斯 "或亲俄分裂分子控制的领土。

而俄罗斯军队也在密集炮轰顿涅茨克地区，包括斯洛维扬斯克（Severodonetsk以西约80公里）。