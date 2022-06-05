乌克兰东部塞维罗涅茨克巷战激烈 称俄军多阵地失守

乌克兰/俄罗斯

星期天早些时候，导弹爆炸声震撼了基辅，其他几个乌克兰城市也响起了空袭警报。与此同时，在俄罗斯军队试图夺得控制权的东部战略城市塞维罗涅茨克，则发生了 "巷战"。乌克兰军方报告局部战场获得胜利。美国战争研究所（ISW）分析，乌克兰战局正在发生变化，乌克兰部队现在通过谨慎和有效的局部反击，成功地减缓了俄罗斯军队在塞维罗涅茨克的进攻。

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据法新社今天发自乌克兰战地报道称，乌克兰东部战略城市塞维罗多涅茨克市正在发生巷战，该城市也是俄罗斯在顿巴斯采矿盆地发动进攻的重要战场。

这个东部地区自2014年以来一直处于亲俄罗斯的分离主义分子的部分控制之下，莫斯科希望能全面征服该地区。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在周六晚间发布的一段视频中说："塞维罗涅茨克的局势仍然极其困难，那里的巷战还在继续。"泽连斯基对俄罗斯军队不断的空袭、大炮和导弹的轰炸感到恼火。

俄罗斯方面周六表示，乌克兰士兵正在从该市撤逃。俄罗斯国防部说："乌克兰军队在争夺塞维罗涅茨克的战斗中遭受了严重损失（几个军队建制单位的损失高达90%），士兵正在撤回到利西昌斯克。

但基辅声称正在为夺回该城市而战。俄国军队设法攻入该市并占领了城市大部分地区，将其一分为二。但乌克兰的部队设法重新部署，建立了一条防线。该市市长Olexander Striuk在提到 "巷战 "时说，"目前我们正在做必要的布防，以恢复对塞维罗多涅茨克的完全控制。

此前，卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊也表示，"初步信息显示，俄罗斯军队已经成功控制了大部分城市。但我们的部队现在正在将他们逼退。乌克兰方面肯定打了"局部反击战" 。

但州长说，俄罗斯军队"正在炸毁桥梁，以为这样我们就无法向我们在塞维罗涅茨克的人员派遣增援部队"。

莫斯科方面声称，已经摧毁了乌克兰在顿涅茨克和卢甘斯克地区的两个指挥中心和六个弹药库。

据在美国战争研究所（ISW）看来，动态已经改变，乌克兰部队现在 "通过谨慎和有效的局部反击，成功地减缓了俄罗斯在塞维罗涅茨克的进攻"。

法新社说，其他战线上的战斗也在继续。据乌克兰国防部长称，"俄罗斯继续竭力占领我们整个国家"。奥列克谢-列兹尼科夫保证，克里姆林宫甚至还梦想 "征服它认为是"自己的领土"，包括 "波兰、波罗的海国家、斯洛伐克和其他国家"。而泽连斯基说，克里米亚、顿巴斯、乌克兰南部：自入侵开始以来，俄罗斯控制的乌克兰领土面积总共增加了两倍，达到12.5万平方公里，占乌克兰全国的20%。

在南线的赫尔松地区，乌克兰官方指控，俄罗斯军队继续轰炸由乌克兰军队控制的领土和乌克兰军队的阵地"，乌克兰总统府宣布，他们担心在俄罗斯控制的地区出现人道主义危机。

另外，俄罗斯军队声称在敖德萨地区的Datchnoe附近摧毁了乌克兰 "外国雇佣军的一个部署点"，并且用导弹击中了苏米北部地区Stetskovka附近的一个乌克兰炮兵训练中心，俄罗斯称，"外国教官在那里训练乌克兰军人使用M777榴弹炮"。

据基辅报告说，米科拉耶夫港也被一枚俄罗斯导弹击中，还有敖德萨大港的一家农业企业，那里的 "仓库被轰炸损坏"，有两人死亡。