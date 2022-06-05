帮希特勒治疗嗓子问题 医生信件曝光揭露历史

希特勒私人医生

《新苏黎世报周日版》5日报导，纳粹独裁者希特勒的一名医生不曾曝光过的信件显示，他当年如何替希特勒治疗嗓子的问题。

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《新苏黎世报周日版》（NZZ am Sonntag）报导，1935年开始的10年间，德国耳鼻喉专科医师艾肯（Carl Otto von Eicken）为希特勒（Adolf Hitler）治疗过数次。

艾肯在瑞士的玄孙德普根（Robert Doepgen）为了交学校作业而研究家族档案，无心插柳地发现了高祖父写给他堂兄弟的信。艾肯于1960年辞世。

专精德国史的英国史家伊凡斯（Richard J. Evans）确认这批不曾公开过的信件是真的。信件内容显示，希特勒很怕病情严重。

根据信件内容，希特勒第一次就诊时告诉艾肯：“如果情况不好，绝对要让我知道。”

报导指出，信件内容也提到希特勒很重视自己的嗓子，他用嗓子在演说激发听众支持他的政权。

信件写道，切除息肉手术延到希特勒演讲之后才进行，艾肯并且建议他手术完得让嗓子休息。

犹大人大屠杀和第二次世界大战导致数以百万计的人失去生命。报导指出，信件内容显示，艾肯从来不曾对帮希特勒这样的人治病有所质疑。

俄罗斯战后审讯期间曾经询问艾肯，为何没有杀掉希特勒？他回答：“我是他的医生，不是凶手。”