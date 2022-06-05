普京回马再向基辅射导弹

乌克兰/俄罗斯

乌克兰周日早些时候数起爆炸声震撼了基辅，其他几个乌克兰城市也响起了空袭警报。俄罗斯军队向乌克兰首都基辅至少发射了5枚导弹。爆炸声惊吓了基辅人，当地数个星期似乎恢复了无战事的平静。现在不清楚俄罗斯军队是否有目标攻击基辅。稍早多个消息指俄罗斯总统普京认为在东部战线取得进展，可以回过神来再攻击基辅。乌克兰谴责俄罗斯军队导弹袭击基辅城市民居民用设施。

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据法新社今天报道称，乌克兰首都基辅星期天一早就突然响起了爆炸声，导弹爆炸震撼了整个基辅。乌克兰报告其他几个城市也响起了空袭警报。目前还没有人员伤亡的细节报告。

据乌克兰首都市长维塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）报告说，早上在达尔尼茨基和第聂伯罗彼得罗夫斯基区发生了几起爆炸，造成一人受伤。

稍早一名法新社记者在凌晨2点左右（格林尼治标准时间23点）听到了首都的警报声，最近几周，那里的局势相当平静。据乌克兰军队总参谋部在脸书官方账户上写道："侵略者继续发射导弹并对乌克兰特别是在基辅进行空袭。

基辅市长维塔利-克里琴科在Telegram上的一条消息中说，周日上午，爆炸震撼了基辅。基辅Darnytsky和Dniprovsky区发生多起爆炸。据乌克兰首都的市长报告：服务部门正在救火。

法新社说，3月底和4月初，俄罗斯对乌克兰首都的控制有所松动，4月28日，即联合国秘书长古特雷斯访问的日子，首都基辅也遭到了导弹打击。

据乌克兰总统泽连斯基说，有五枚导弹射向基辅。

周六晚上，乌克兰其他许多城市都拉响了空袭警报。