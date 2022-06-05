俄罗斯/乌克兰

5日凌晨，俄罗斯对基辅进行了几次打击，这是自4月底以来的第一次.俄罗斯总统普京威胁说，如果西方向乌克兰提供远程导弹，将打击更多目标。俄军称摧毁了东欧国家援助乌克兰的俄式坦克。并报告导弹袭击目标聚焦铁路运输网络。

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据法新社今天报道称，俄罗斯军队今天向基辅发射数枚巡航导弹。基辅市市长维塔利-克里琴科和目击者称，乌克兰首都东南地区的达尔尼茨基和德尼普罗夫斯基区在黎明时分发生了几起爆炸，有一人被送往医院。

72岁的纳塔利娅告诉法新社记者：“我在早上5点57分听到了大约6次爆炸声。” 她是被爆炸声惊醒的。

法新社在现场的记者说，乌克兰军队在一个划为禁区目标的铁路基础设施周围建立了一条安全走廊。一座粉红色的10层楼房的所有窗户都被炸弹震碎。

乌克兰军队参谋部在其Facebook页面上写道："侵略者继续发射导弹并对我国的军事和民用基础设施进行空袭，特别是在基辅。

据乌克兰空军称，驻扎在里海的俄罗斯图-95飞机向基辅方向发射了数枚巡航导弹，但其中一枚被拦截摧毁。

据各种乌克兰消息来源称，包括Ukrzaliznytsia铁路公司在内的铁路基础设施成为目标。

莫斯科声称已经销毁了东欧国家提供的坦克。俄罗斯国防部发言人伊戈尔-科纳申科夫说："在基辅郊区发射的高精度远程导弹（......）摧毁了东欧国家提供的T-72坦克和其他在机库中的装甲车辆。

乌克兰负责管理该国核电站的乌克兰能源公司（Energoatom）说，一枚导弹以 "极低的高度飞过位于米科拉伊夫州南部的Pivdenno-Ukraïnska核电工厂"，乌克兰谴责俄罗斯此行为是 "核恐怖主义行为"。"Energoatom说：这枚导弹可能是向基辅方向发射的。

法新社说，自4月28日联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）到访以来，俄罗斯对乌克兰首都的攻击有所松动，暂时停止了轰炸。

星期天轰炸发生后不久，俄罗斯总统普京警告说，如果西方向乌克兰提供远程导弹，莫斯科将打击新的目标。普京告诉Rossiya-1电视频道，如果出现这种情况，俄罗斯将打击 "我们迄今尚未瞄准的地点"。但普京没有详细说明。

普京的警告声明是在美国宣布决定向乌克兰提供射程约为80公里的Himars多管火箭发射器后隔了几天做出的。

据军事专家指出，美国的这一射程比类似的俄罗斯系统略长，这将使基辅的部队能够在不被发现的情况下打击对方俄罗斯的炮兵。