申请加入北约遇土耳其设阻 瑞典人忽见40多艘战舰云集斯德哥尔摩

瑞典/北约

瑞典和芬兰一样，已经申请加入北约。入盟程序止于目前的正在审查中，但这并不妨碍北欧王国瑞典与北大西洋联盟的关系密切，而且多年来一直如此。当大约40艘军舰抵达他们的港口，从本周日开始在波罗的海参加演习时，斯德哥尔摩的人们能够亲眼看到该国与北约的亲近。

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据本台报道，约40艘北约军舰在演习前停泊在斯德哥尔摩。2022年6月3日起，美国海军旗舰基尔萨奇号在斯德哥尔摩停泊。对这支舰队的旗舰，斯德哥尔摩的居民不可能错过它。257米长的基尔萨吉号直升机航母在瑞典首都的港口很难找到自己的可泊的位置。在该舰周围，来自美国和其他十几个北约盟国的40艘船停靠在该城市的不同地方。

这是北约的一次宏大的沟通联络行动，在瑞典本周末庆祝瑞典海军成立500周年之际，北约在斯德哥尔摩做了一次微妙停留。而对于那些前来观看，特别是为了拍摄这支气势磅礴的舰队的人来说，这一切看起来就像是他们国家加入北大西洋联盟之前的一次彩排。

报道称，这就是马库斯和雅各布二位的感受。他们说，“我们以前也有过北约的船停靠，但没有这么大的规模。” 两位居民中的一位还说："我们需要北约带来的安全，因为我们离俄罗斯有点太近了。" 另一位瑞典人说，“我完全同意。看到所有这些国家都支持我们，这感觉真是太棒了。”

舰队于周日离开斯德哥尔摩前往波罗的海，在那里它将参加在为期12天演习。该演习可就是在俄罗斯海军基地的门前展开。