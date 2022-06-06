一场足球赛让乌克兰人哭了

乌克兰/世界杯

乌克兰足球队昨天晚上对阵威尔士足球队，以0比1失败，从而也失去晋级世界杯足球赛门票。全世界各地的乌克兰人，包括在战火纷飞下的乌克兰球迷，心系这一场比赛。输了球，很多乌克兰人都难过了，他们说，乌克兰人太需要这一场胜利鼓舞了。威尔士人胜球后，也改写了历史，64年后重进世界杯赛。

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乌克兰无缘世界杯，球迷失望但期待其他的战斗胜利。据法新社说，周日晚上，在对阵威尔士的世界杯预选赛之前，球迷们走上基辅街头的惯常景象里陡然增加了更多的激动。在基辅市中心的会场，人们几次举起手臂，但随着乌克兰球员浪费他们的进球机会，手臂却落在了失望的头上。

然后，当威尔士1-0终场获胜，以饱受战争蹂躏的乌克兰多么希望获得世界杯资格却失望，这个夜晚在几乎没有被几声欢呼打破的沉默中黯然结束。

据32岁的计算机科学家帕夫洛在终场哨响后几分钟告诉法新社，有 "太多太多的失望。很多人都想要这场胜利，乌克兰人民真的需要这场胜利！" 帕夫洛说，“我认为球员们付出了一切。只是他们没有运气。” “统计数据显示我们有优势。但是没有运气。失望的事情发生了。”

上个星期三，乌克兰蓝黄军团在俄罗斯入侵乌克兰后的首场比赛中，在附加赛半决赛中以3-1击败了苏格兰队，为乌克兰带来了一些自豪感。当时他们即将继2006年之后第二次参加世界杯。但周日晚上在加的夫城市体育场，加雷斯-贝尔的任意球被队长安德里-亚莫连科挡入自己的球门，熄灭了乌克兰人的卡塔尔梦，也熄灭了基辅酒吧的气氛。

当然，一场胜利会带来一些在一个饱受战争蹂躏的国家中非常罕见的快乐。23岁的销售人员奥列克西-帕夫洛夫在比赛中说，"对我们来说，这将是一种精神上的支持，" 帕夫洛夫在比赛中说，“这将是对那些经常处于炮火中的地区或被占领地区的支持。”另一位34岁的球迷谢尔盖-帕拉马尔丘克说：“胜利将提高我们军队和整个乌克兰的士气。”

27岁的伊戈尔-科布扎尔赛后叹道，球员们在足球场上付出了所有力量。科布扎尔说：“我当然希望他们能像对苏格兰那样击败威尔士，但不幸的是，这并没有发生。”

据一位身穿黄色国家队球衣的IT职工说，“今天如果有胜利，当然会带来很多积极的能量。但球员们战斗了，他们有很多的射门，很多的进球机会，所以你不能责怪他们踢得不好。" 但他说，“生活还要继续。而今天我们有更重要的战斗，不是在足球场上而是在真正的战场上。乌克兰武装部队确实为如何在自己的战场上作战树立了榜样。”