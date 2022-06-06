乌军推进 泽连斯基亲上战场前线

乌克兰/泽连斯基

据乌克兰周日稍晚表示，乌克兰军队已经夺回了东部要塞城市塞维罗多涅茨克一半的控制权，并在俄罗斯军队猛烈炮火下的顿巴斯关键城市取得了进展。乌克兰总统泽伦斯基亲自访问了该地区的战斗前线以支持乌克兰士兵。有消息说，在前线战场，俄罗斯又有一名将军被弹火击中身亡。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，乌克兰总统泽连斯基在顿巴斯战场前线现身，基辅称在塞维罗涅茨克战事取得进展。在塞维罗多涅茨克，乌克兰军队表示，乌克兰军队正在坚守自己的阵地并向前推进阵地。卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊在社交网络上接受采访时说："一半的城市在我们乌克兰保卫者的控制之下。"他还说，乌克兰士兵正在 "取得进展"。

州长援引截获的俄罗斯指挥部的通信信息说，预计俄罗斯的攻势将加强，"在6月10日之前俄罗斯军队被责令 要拿下该城。但州长说：“我们期望在不久的将来，他们所能获得的所有后期支援，所有的重要武器，更多的部队，有新的投入，以实现这一胜利目标。”

对俄罗斯人来说，得到该镇将证明对完全控制顿巴斯煤炭盆地具有决定性意义，该盆地自2014年以来已经部分被亲俄分离主义分子占据。

据美国战争研究所（ISW）周日分析说，乌克兰在塞维罗涅茨克的抵抗可能会继续将俄罗斯军队的注意力吸引到卢甘斯克地区，从而为俄罗斯在哈尔科夫地区和南部轴线的防御战术部署造成漏洞。

据乌克兰总统泽连斯基在他的每日视频信息中宣布，他已经视察访问了他在里西昌斯克的乌克兰部队，该城市毗邻塞维罗多涅茨克。泽连斯基说，“我们给军队带来了一些支援品。” 但他说：“我不会详细谈论内容。”

泽连斯基还访问了该国南部的Zaporizhia。

泽连斯基会见了地区当局官员外，他还会见了设法逃离俄罗斯轰炸的马里乌波尔居民。泽连斯基说，“每个家庭都有自己的故事。” 他说：“大多数家庭都没有了男人。” 泽连斯基说，“每一个家庭的丈夫都上了战场，还有的家庭的丈夫被俄罗斯军队囚禁，有一个家庭的丈夫，不幸地已经死了。都是悲剧。没有家，没有亲人。但我们必须为孩子们而活着。他们是真正的英雄，他们就在我们中间。”

据法新社，虽然战斗集中在南部和东部，特别是塞维罗涅茨克，但基辅仍然是俄罗斯占领者的主要目标，乌克兰国防部副部长甘娜-马尔亚尔周日告诉当地媒体，呼吁西方应当不断提供支持。

星期天5日上午，乌克兰首都遭到数枚俄罗斯导弹的打击，这是自4月底以来的第一次。莫斯科说，它瞄准了基辅东南部距离市中心10公里的一家货运汽车修理厂，并摧毁了东欧国家向乌克兰提供的装甲车。

但是乌克兰官员和现场证人都否认。据乌克兰铁路公司监事会副主席Serhii Leshchenko告诉法新社："这是俄罗斯捏造的另一个例子，为这场针对乌克兰的残暴战争进行辩护。

乌克兰指控俄罗斯导弹袭击轰炸乌克兰城市居民以及民用设施。