乌战未停 基辅周边已开始居民自己的重建

乌克兰/重建

俄罗斯入侵乌克兰的战争中，以俄罗斯军队对各个城市狂轰滥炸尤为触目惊心。基辅以北地区的居民在俄罗斯军队进攻时留下了死伤伤痕与被摧毁的瓦砾，但他们相信乌克兰政府的承诺，即 "恢复被炸损 "的住房。据Gorenka的一位官员Tetiana Chepeleva说，已经有1000份房屋档案已经被当地居民申请填写了。当地电网正在逐步恢复，并正在进行桥梁修复施工。而第一批搬迁者也在一个大型有顶市场停车场的灰色集装箱里安顿下来。

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据法新社今天报道称，在乌克兰基辅附近的 "殉难城市"，人们正在清理并开始重建。

佐雅-波塔波娃在她位于基辅附近、3月被莫斯科轰炸的住宅废墟后面种下了鲜花，她在等待当局向她提供修理受损房屋的建材。像这位养老金领取者一样，基辅以北地区的居民在俄罗斯军队通过时都留下了伤痕，他们相信政府的承诺，即修复受损的住房。

但在戈伦卡，一个在俄罗斯入侵开始时就遭到猛烈炮击的小镇，这位60岁的妇女的丈夫被俄军打死。她说，"我希望我们不会被遗忘，因为我们为阻止俄罗斯军队向首都推进做了很多牺牲。"这位身着黑衣的养老金领取者在废墟中含泪告诉法新社记者，那里的烟尘仍然散发着强烈的战火气味。但同时，她的大菜园却已经显出了生机：在被弹片斩断的果树下的灰烬中，土豆和覆盆子正在迅速长大。

据当地官员说，在好天气帮助下，一些人已经自己尝试搅拌混凝土，但这个在入侵前有一万名居民的城镇缺乏人力和建筑材料。

法新社说，乌克兰重建的需求是巨大的，5月底，总理丹尼斯-奇米格尔估计整个国家的破坏成本为5610亿欧元。 7月4日和5日将在瑞士举行一次会议，以动员国际资金来加快这一进程。

就目前而言，在基辅以北自春季以来政府可以进入的乡镇，法新社看到大量的瓦砾清理和排雷行动仍在进行中。

然而电网正在逐步恢复，并正在进行桥梁的施工。

在布查，克里姆林宫的军队撤离后被揭露发现有平民的尸体。当地600个家庭正在寻找住所，空置的度假屋也被征用了。在战争之前，该镇因其平静和舒缓的松树林而令人愉快，受到度假者的欢迎。

第一批搬迁者也在一个大型有顶市场停车场的灰色集装箱里安顿下来，这个市场现在成了一堆金属板。

最近，波兰政府首脑马特乌斯-莫拉维茨基在离戈伦卡不远的博罗迪安卡为第一个流离失所者营地举行了援建落成典礼。这些临时定居点中有几个是在俄罗斯军队被指控犯有侵权行为的地方建立的，需要为即将到来的冬季做准备。

据50岁的布查Butcha市长Anatoli Fedorouk解释说，"这是政府免费提供的，已经有92个家庭可暂时容身"，布查市长展示了约20平方米的舱箱，一个单位可以容纳四个人栖身。

而由于波兰人与乌克兰政府合作的帮助，布查将收到另外三个预制板的宿营装置。

据法新社说，居民波利希丘克发现了这些无懈可击的清洁场所，包括消毒过的厕所和墙壁色彩鲜艳的大餐厅。作为受益者，她感觉自己获得了重生，尽管两个多月前她的食品摊位就在隔壁被炸为乌有，而她却奇迹般地在半坍塌的建筑中幸存下来。

尚未挂在墙上的标牌规定了在公共区域共同生活的新规则：团结一致，保持愉快和充满希望。

不过一位41岁的店主无法在一个无菌的塑料预制板搭建的空间中入睡，哪怕有联合国儿童基金会的物品援助，因为她看不到她与她的六岁和九岁的孩子待在这里有什么前途。她说， "我希望得到赔偿，希望能在其他地方重建我的生活。" 她说她目前接受心理治疗以战胜恐慌症。她说，"乌克兰人并不害怕等待看到重建工地。" 但她说，“我们以前拥有的一切，我们都会找回来。唯一重要的是要赢得这场战争。”