俄外长拉夫罗夫计划访塞尔维亚 遭三国禁飞

俄罗斯/塞尔维亚/乌克兰危机

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一（6月6号）原计划前往塞尔维亚首都贝尔格莱德，但俄罗斯外交发言人说，塞尔维亚周边的欧洲国家已经对俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫的飞机关闭了领空，或导致这次出访被迫取消。

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法新社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周日晚间接受意大利电视台La7频道时表示， "塞尔维亚周边国家关闭了通信渠道，拒绝让谢尔盖-拉夫罗夫的飞机飞越，他要去塞尔维亚。“她补充说， "俄罗斯代表团本应抵达贝尔格莱德进行会谈。但欧盟和北约成员国已经关闭了他们的空域，"报道称，她的这番话也被俄罗斯新闻社引用。

据塞尔维亚日报《Vecernje Novosti》报道，这些国家包括塞尔维亚的三个邻国：保加利亚、北马其顿和黑山。

拉夫罗夫本应在贝尔格莱德与塞尔维亚总统、塞尔维亚外交部长尼古拉-塞拉科维奇和塞尔维亚东正教会主教波菲里耶会面。

法新社报道引述国际文传通讯社援引一位俄罗斯外交人士的话说，俄罗斯部长的访问因此被取消了。塞尔维亚总统亚历山大-武契奇本人正在为组织这次访问而努力。 塞尔维亚总理安娜-布尔纳比奇周日说，由于一些国家无法飞越，围绕这次访问的情况 "异常复杂"。

俄罗斯议会上院联邦委员会副主席康斯坦丁-科萨切夫则谴责周一上午对拉夫罗夫先生的飞机关闭空域是针对 "作为国家的俄罗斯和作为国家的塞尔维亚 "的行动。

科萨切夫在社交网站Telegram上写道："我希望反应将是共同的和极其严厉的，不仅是以外交抗议的形式，而且还将转化为实际的具体行动。

拉夫罗夫和俄罗斯总统普京一样，自2月25日，即入侵乌克兰的第二天起，就一直受到欧盟的制裁。

路透社报道称，塞尔维亚与俄罗斯有密切的文化联系，在俄罗斯入侵乌克兰后，没有加入西方国家制裁莫斯科的行列。普京和塞尔维亚总统武契奇上个月会谈后，俄罗斯继续为塞尔维亚提供天然气，其它国家因为拒绝用卢布付款而被莫斯科切断了供应。