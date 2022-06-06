俄确认陆军少将阵亡 疑在乌东巷战丧命

俄罗斯/乌克兰/多名俄将军战死

当地时间 5 日《全俄罗斯国家电视广播公司》（VGTRK）战地记者斯拉德科夫（Aleksandr Sladkov）在社交媒体发文称，俄陆军少将罗曼·库图佐夫（Roman Kutuzov）已在顿巴斯前线阵亡，他表示这是第 4 位俄乌军事冲突中丧生的俄军将领，这还不包括日前在乌克兰东部驾驶 Su-25 战机遭到击落而丧命的俄国空军前少将卡纳马特．博塔舍夫。

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据新头壳newtalk署名江采蓁今天报道称，俄媒认了第4名将领阵亡！丧命顿巴斯前线。俄乌双方北顿涅茨克激战。

据战地记者斯拉德科夫在发文中称，库图佐夫从一名空降兵成长起来，“在他当团长的时候，我们就是朋友了。”斯拉德科夫还称赞了这位俄军将领的战斗精神。”

《生意人报》消息提及，俄罗斯《军事情报员》专栏 5 日在社交媒体上发文透露，库图佐夫是在距离“卢甘斯克人民共和国”波帕斯纳亚市 15 公里处尼古拉耶夫卡镇的一场战斗中阵亡的，此处位于俄乌双方正在争夺的北顿涅茨克市附近。消息说当地发生激烈巷战。该报称，俄罗斯国防部暂未对此发表评论。俄罗斯军方网站在 2019 年的一条消息中提及，库图佐夫当时担任俄罗斯东部军区某诸兵种合成集团军的代司令。

俄罗斯《军事情报员》专栏中斯拉德科夫发文还称赞了俄军将领的战斗精神，“我们的将军站出来以身作则，带领士兵冲锋。”此信息是否透露库图佐夫在巷战中饮弹身亡，不得而知。

俄罗斯方面目前已经确认多位俄军高级将领在俄乌战争中阵亡。

此前 4 月 16 日，俄罗斯圣彼德堡市新闻处发布消息称，俄罗斯南部军区第 8 集团军副司令弗拉基米尔·弗罗洛夫（Vladimir Frolov）少将已在对乌军事行动中阵亡，当天以军礼安葬于圣彼德堡塞拉菲莫夫斯基公墓。

其他还包括俄中央军区第 41 集团军副司令安德列·苏霍维茨基少将（Andrey Sukhovetsky）、黑海舰队主管军事政治工作的副指挥员安德列·帕利上校（Andrey Palya）和第 331 空降团（科斯特罗马）团长谢尔盖·苏哈雷夫上校（Sergei Sukharev）。

该报道称，乌克兰方面先前称，已有多达 12 名俄军将领被乌军击杀，不过该消息未得到完全证实。

新头壳该报道原文链接：https://newtalk.tw/news/view/2022-06-06/765995