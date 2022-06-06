拉夫罗夫遭禁飞过境 俄罗斯大怒 但未提报复

俄罗斯/北约

莫斯科今天抨击了三个欧洲国家以 "无耻 "和 "敌对 "的做法对俄罗斯外交部长拉夫罗夫的专机关闭领空的做法，这架飞机本来要载着拉夫罗夫前往塞尔维亚进行为期两天的访问，拉夫罗夫是欧洲对俄罗斯侵略乌克兰的制裁对象。俄罗斯非常生气，但没有提及对等报复。俄罗斯酝酿邀先请塞尔维亚外长访问莫斯科。

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据法新社今天报道称，拉夫罗夫的飞机被拒绝进入塞尔维亚的3个欧盟邻国领空后，俄罗斯非常愤怒。拉夫罗夫今天在紧急召开的在线新闻发布会上说：不可想象的事情已经发生。他说，"一个主权国家被剥夺了行使其外交政策的权利，不可思议。" 拉夫罗夫谴责这是 "可耻的"。

保加利亚、马其顿北部和黑山这三个北约成员国都对拉夫罗夫的飞机关闭了它们的领空，该飞机原定前往塞尔维亚进行为期两天的访问。3国给出的理由是俄罗斯于2月24日对乌克兰发动侵略攻势后，布鲁塞尔对俄罗斯实施制裁。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫说：这种针对俄罗斯的敌对行为能够造成某些问题（......），但它们不能阻止我们的外交工作继续开展。

据保加利亚官方说，"保加利亚共和国外交部（......）没有给予俄罗斯飞机飞越保加利亚领土的外交许可。"保加利亚外交部门在一份声明中为 "符合欧盟对俄罗斯制裁制度 "的决定辩护。其他两个国家也向俄罗斯大使馆通报了类似的决定。

拉夫罗夫原本应该在贝尔格莱德与塞尔维亚总统亚历山大-武契奇、他的同行尼古拉-塞拉科维奇和塞尔维亚东正教会主教波尔菲里耶会面。俄罗斯外长被迫取消了访问。

拉夫罗夫在他的新闻发布会上开玩笑说："如果俄罗斯外长的访问在西方被认为是一种准行星的威胁，这显然意味着那里的一切都非常糟糕。他透露说，他已邀请塞尔维亚外交部长尼古拉-塞拉科维奇 "尽快 "访问俄罗斯。拉夫罗夫还说：没有人能够破坏我们与塞尔维亚的关系。

俄罗斯议会上院联邦委员会副主席康斯坦丁-科萨切夫周一也谴责了 "北约针对俄罗斯和塞尔维亚"的行动，并呼吁作出 "共同和极其严厉的反应"，他要求俄罗斯以"实际和具体的行动"作出回应。

但拉夫罗夫则保证，俄罗斯不会效仿西方的做法。就可能的报复而言，我们不打算做任何可能使人民之间的关系进一步复杂化的事情。

塞尔维亚总理安娜-布尔纳比奇周日说，由于不可能飞越某些国家，围绕这次访问的情况 "异常复杂"，塞尔维亚总统武契奇本人组织这次访问。

自2月25日以来，拉夫罗夫和俄罗斯总统普京一样，一直是欧盟制裁的对象，当时俄罗斯在乌克兰开始侵略进攻的第二天。2月底，拉夫罗夫本应参加联合国人权理事会（UNHRC）和日内瓦裁军会议，已经不得不取消对瑞士的访问，因为制裁禁止他飞越欧盟。