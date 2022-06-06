拉脱维亚全面禁止俄罗斯电视

乌克兰/俄罗斯/拉脱维亚

拉脱维亚广播监管机构周一宣布，从周三开始，所有以俄罗斯为基地的电视频道将被禁止在拉脱维亚播放。

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据法新社今天报道称，自2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚以来，拉脱维亚国家大众电子媒体委员会（NEPLP）已经禁止几个主要的俄罗斯电视频道在该国播出，理由是俄罗斯战争贩子、针对乌克兰及其公民的侵略性宣传以及对拉脱维亚的安全构成威胁。

拉脱维亚这项新决定影响到了拉脱维亚境内仍在播放的大约80个来自俄罗斯的专业或有限影响的频道，主要是通过一些有线电视或IPTV运营商。

据拉脱维亚国家大众电子媒体委员会主席阿博林斯Ivars Abolins告诉法新社："我们是在最近对《大众电子媒体法》进行修订后做出这一决定的，该法要求在一个国家注册的电视或广播频道如果严重威胁到另一个国家的领土完整和独立，就不应该被允许在拉脱维亚运营。

官方说，该决定将持续有效，直到俄罗斯停止其在乌克兰的战争并从包括克里米亚在内的乌克兰领土撤出。

此外，拉脱维亚国家大众电子媒体委员会向前俄罗斯反对派电视频道Dojd颁发了广播许可证，该频道于3月初在莫斯科停止运营，其工作人员搬到了拉脱维亚。据阿博林斯说，Dojd将从6月9日起在拉脱维亚正式播出。