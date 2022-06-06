约翰逊通过不信任投票 成功保住政权

约翰逊保住“乌纱帽”

英国保守党籍国会议员6日展开对首相约翰逊的不信任投票，据最新消息，首相约翰逊已通过保守党国会议员的不信任投票，成功保住党魁和首相职位。路透社统计，事先公开表明支持约翰逊的保守党籍议员至少有145名。投票结果，在投票的 359 名保守党议员中，有 211 人投票支持约翰逊，想要罢免他的有148 人。投票结果出笼后，约翰逊表示满意，希望大家开始关心其他议题。

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5月25日，英国内阁办公室发布针对首相府新冠疫情期间举办聚会事件的完整版调查报告，认定许多聚会违反当时的防疫规定，领导层应承担责任。

投票以秘密方式进行。值得一提的是，即便约翰逊挺过6日夜的不信任投票，恐怕也并不意味着他的首相位置能够稳稳坐到2024年。纵观英国保守党的历史，只要首相被视为党派的“累赘”，被抛弃就成了最终的归途。

1990年撒切尔夫人就在挺过不信任投票后次年，在党魁选举领先的背景下离职；约翰逊的前任特蕾莎·梅也是在赢得不信任投票后不久便含泪宣布辞职。

一名消息人士还说，约翰逊并承诺，他保住首相职位后，将实施减税。他并警告议员们，不可相互为敌而使保守党一再遭遇同样问题。

消息人士在约翰逊发表谈话后告诉记者：“首相并未提及明确的减税幅度，不过他和财政大苏纳克 (Rishi Sunak）下周将清楚说明经济成长计划，以使外界大致了解首相的整体愿景和整体的经济蓝图。”