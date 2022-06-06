英国将向乌克兰提供火箭发射器

乌克兰/俄罗斯/英国

英国国防部今天周一宣布，将向乌克兰提供射程为80公里（50英里）的火箭发射器，以对抗俄罗斯的导弹攻势。此前美国宣布向乌克兰追加提供导弹发射系统援助。

广告 继续浏览后续

据英国国防部在一份声明中说，这些多管火箭发射器系统（M270 MLRS）将 "显著提高乌克兰部队的能力"。据法新社说，这一决定是在与美国的密切协调下做出的，美国上周宣布提供射程为80公里的Himars系统，即安装在轻型装甲车上的多个火箭发射器。

一段时间以来，乌克兰人一直在要求获得多个火箭发射器，以便能够深入打击俄罗斯的阵地，同时将他们的发射器电池放在离前线更远的地方。然而，美国总统拜登已经排除了向乌克兰提供可以到达俄罗斯的远程火箭发射系统的可能性，基辅一再要求提供这种武器。乌克兰甚至批评美国背叛诺言。俄罗斯总统普京周日警告说，如果西方提供远程导弹，莫斯科将打击新的目标，并说目前对乌克兰的武器交付旨在 "延长战争"。

英国国防部长本-华莱士评论说：“如果国际社会持续支持，乌克兰可以获胜。”他还说："俄罗斯的战略正在改变，我们的支持也必须改变。" 他强调，“新武器将使乌克兰"更好地保护自己，抵御俄罗斯远程火炮的野蛮使用，普京的部队曾不分青红皂白地使用这些火炮来夷平城市。”

据法新社说，迄今为止，英国对乌克兰的军事支持超过了7.5亿英镑（8.74亿欧元）。