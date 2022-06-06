马克龙因呼吁不要羞辱普京 再遭连环炮轰

俄罗斯/乌克兰/法国

在法国寻求调解乌克兰冲突之际，法国总统马克龙因一再呼吁不要 "羞辱俄罗斯"，引发了新一轮的批评和误解。乌克兰，前东欧国家，尤其是波罗的海国家批评马克龙逻辑跑题，因为马克龙主张善意的外交 ，但普京处于侵略暴力中，没有善意。

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乌克兰外长库莱巴回应马克龙说，"避免羞辱俄罗斯的呼吁只能羞辱法国（......），我们都应该集中精力把俄罗斯驱逐回它应有位置上。" 马克龙的呼吁引发的批评，足以让巴黎和基辅之间出现新的寒冷，因为马克龙与法国在7月1日之前一直担任欧盟轮值主席国，他受到来自乌克兰的压力，而乌克兰自2月24日俄罗斯开始对该国侵略进攻以来，就一直在等待他的访问。

东欧国家的反应也很强烈，这些国家更加感到受到强大的俄罗斯的威胁。

爱沙尼亚议会外交事务委员会主席马尔科-米克尔森（Marko Mihkelson）在他的Facebook页面上问道，“法国总统仍在寻找办法，使战争罪犯普京免于受辱。” 米克尔森还反问马克龙，"他会对乌克兰的这个小女孩说什么？" 米克尔森在脸书上贴上了一张一个在病床上被截肢的孩子的照片。

拉脱维亚外交部长埃德加斯-林克维奇则在推特上引用苏联时代的一首俄罗斯情歌，讽刺了马克龙继续与克里姆林宫主人的对话："我可能已经忘记了我的骄傲。 我多么想听到这个声音......"。

美国前总统奥巴马时驻俄罗斯的前大使迈克尔-麦克福尔（Michael McFaul）也做出了尖锐的反应，他今天是斯坦福大学的教授。他指出，"普京只有在他的军队不能再前进时才会进行谈判，无论他是否被羞辱。马克龙应该想到这一点。"

法国总统马克龙这样解释，他则着眼于长远，因为届时 "和平将回归"，必须在欧洲建立 "新的安全平衡"。马克龙于5月9日在斯特拉斯堡说，届时有必要绝不屈服于羞辱或报复精神的诱惑。马克龙指的是第一次世界大战的胜利者在1919年强加给德国的 "条约"，即领土损失和赔款严重，此被分析是导致了1939年至1945年的新一轮世界大战的一种原因。

马克龙6月4日时再弹“不要羞辱”调调。他说，"我们决不能羞辱俄罗斯，以便在战斗停止的那一天，我们可以通过外交渠道建立一条出路， 马克龙于周六在接受几家地区报纸采访时又这样重申。

法新社说，在这场辩论的背后，还有关于停火条件的辩论，以及对俄罗斯可能做出的让步。

我们是否应该像美国人和东欧人建议的那样，无条件地支持乌克兰，直到它取得全面胜利？在俄罗斯对西方进行报复，包括使用核武器的风险下，让其他人担心？但据欧洲对外关系委员会（ECFR）的专家玛丽-杜穆林在一份分析报告中指出，另一方面，如果顿巴斯的冲突冻结，"在某一时刻，由于战争费力而疲惫不堪，双方可能会同意停火，但不会真正结束冲突。"

但许多人担心2014年的先例重演，当时西方让俄罗斯不战而屈人之兵地吞并了克里米亚，而2015年的明斯克协议也从未设法结束与乌克兰东部亲俄派的冲突。巴黎和柏林当时正处于驾驶座上。七年后，马克龙仍然声称法国扮演着 "调停者的角色"，当然马克龙也谴责普京犯了 "历史性和根本性错误"。

据法新社，这都是为了什么样和平？马克龙坚持认为，这将在乌克兰确定的前提条件下进行。即使马克龙如此说，也不一定能让那些怀疑马克龙想让他们向莫斯科让步的东欧人放心。

在美国外交官丹尼尔-弗里德（Daniel Fried）（他现在是大西洋理事会的顾问）看来，马克龙正在将自己置于一个 "善意的外交 "中。"但问题是克里姆林宫正处于暴力的逻辑中"，根本没有什么"善意的姿态"。美国参谋长马克-米利将军星期一在诺曼底举行的盟军登陆78周年纪念仪式上警告说：“让我们继续共同努力，使新一代男女不必在大国战争的祸害下生活成长。”