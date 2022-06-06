黑海：乌战下一个热战场 乌克兰称部分逼退俄舰队

乌克兰/俄罗斯/黑海

乌克兰军方周一表示，乌克兰军队已将俄罗斯舰队从黑海的乌克兰海岸逼退了约100公里，莫斯科的船舰已在那里进行了数周的海上军事封锁。海海被警告将很快成为乌克兰战争的热战战场。

广告 继续浏览后续

据乌克兰国防部在电报群上说："由于我们击败敌方俄罗斯海军的行动，俄罗斯黑海舰队的舰艇群被从乌克兰海岸逼退了一百多公里的距离。

法新社说，这一信息无法通过独立来源核实。

据乌克兰国防部称，俄罗斯军队因此被迫在克里米亚和他们占领的乌克兰南部赫尔松地区部署海岸防御系统。俄罗斯还向蛇岛派出了增援部队，蛇岛是俄罗斯在入侵乌克兰的第一天就征服的黑海的一个乌克兰小面积领土。

乌克兰国防部说："我们已经剥夺了俄罗斯舰队对黑海西北部的完全控制权，那里已经成为一个 "灰色地带"，但乌克兰国防部说，俄罗斯军队目前正在努力重新获得控制权。

据基辅称，"俄罗斯从海上发射导弹的威胁仍然存在"。

消息人士说，俄罗斯船只还继续在黑海上 "封锁民用船只航行"。

法新社说，俄罗斯海军对乌克兰港口的封锁引起了人们对全球粮食危机的担忧，乌克兰的粮食出口受阻，世界价格飙升。

虽然俄罗斯拥有明显的海军优势，但乌克兰军队声称自战争开始以来成功击沉了几艘俄罗斯船只，包括在4月击沉了俄罗斯黑海舰队的旗舰 "莫斯科 "号巡洋舰。莫斯科却称，这艘船是由于船上发生的失火事故而沉没的。