乌东亲俄分裂头头悼念俄战死将军 官方性质间接证实

乌克兰/俄罗斯/将军战死

2022年6月6日，乌克兰士兵在顿涅茨克地区前线的一辆坦克上。

乌克兰东部亲俄分离主义分子的领导人周二证实了一名俄罗斯将军在该地区的死亡，莫斯科的部队正在对基辅的部队发动重大攻势。

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乌克兰分离主义分子的领导人证实俄罗斯将军的死亡。据丹尼斯-普希林在电报群Telegram上发布的消息中，向罗曼-库图佐夫将军的 "家人和朋友表示诚挚的慰问"，并称赞战死的俄罗斯将军“以身作则，展示了如何为祖国服务。”

乌克兰东部亲俄分子的悼文还说，"只要我们的将军与士兵并肩作战，我们的国家和民族就会立于不败之地。" 这位分离主义领导人张贴了一张该军官的黑白照片。

俄罗斯战地记者亚历山大-斯拉德科夫周日报道了库图佐夫将军的死亡，但未得到官方消息的证实。

在宣布他的死讯时，俄罗斯军队及其分离主义盟友正在攻击乌克兰的顿巴斯，在塞维罗涅茨克市展开激烈战斗。

自2月24日莫斯科在乌克兰的侵略攻势开始以来，已有数名俄罗斯高级军官被杀。确切数字不详，因为俄罗斯当局很少报告军队损失。3月底，在被吞并的克里米亚举行仪式，向在乌克兰马里乌波尔（东南部）附近的战斗中牺牲的俄罗斯黑海舰队副司令安德烈-帕利致敬。而在4月，弗拉基米尔-弗罗洛夫将军的葬礼在圣彼得堡举行，当地政府宣称他在乌克兰 "英勇牺牲"。