乌克兰反对国际原子能署访问被俄军占领的核电站

乌克兰/俄罗斯/国际原子能署

乌克兰核电站运营商周二表示，乌克兰反对国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔-格罗西在扎波罗热南部核电站被俄罗斯人占领时访问该电站。问及了要求，只有当乌克兰重新获得对该核电站的控制权时，对该核电站的访问才有可能。

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据法新社今天报道称，基辅拒绝让IAEA访问被俄罗斯占领的乌克兰核电站。乌克兰核电站运营商周二表示，"乌克兰没有邀请格罗西访问扎波罗热工厂。乌克兰过去也曾拒绝他这样的访问要求。乌克兰运营商Energoatom周二在Telegram上写道："只有当乌克兰重新获得对该厂的控制权时，对该厂的访问才有可能。

据国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔-格罗西周一在推特上写道，国际原子能机构正在准备向扎波罗热核电站派遣专家团，该核电站是欧洲最大的核电厂，自俄罗斯入侵开始以来就被俄罗斯军队占领，格罗西保证乌克兰已经发出这样的访问 "请求"。

乌克兰核电站运营商说：原子能机构总干事拉斐尔-格罗西又在撒谎。据乌克兰核电站运营商说：“我们认为这一声明是一种新的企图，目的是要进入扎波罗热核电站，以使占领者的存在合法化，并批准他们的占领行动。”

据乌克兰核电站运营商Energoatom称，IAEA和核电站之间 "失去通讯 "的原因是俄罗斯人在现场封锁了乌克兰移动运营商Vodafone。乌克兰核电站运营商说："数据正在服务器上积累，并将在运营商能够再次运行时传输给IAEA。

俄罗斯在5月19日威胁要切断乌克兰扎波罗热核电站的电源，除非基辅向莫斯科支付所生产的核电。这一声明与最近几周其他俄罗斯官员的声明一样，表明俄罗斯正准备持续占领甚至吞并它所控制的乌克兰南部地区，即赫尔松地区和扎波罗热的部分地区。

据法新社，2021年，在俄罗斯于次年2月24日对乌克兰发起攻势之前，该核电站提供了乌克兰年度电力生产的20%，以及乌克兰全部核电站所生产电力的47%。

俄罗斯部队于3月初控制了位于乌克兰南部城镇Energodar的工厂，该工厂与仍在乌克兰控制下的地区首府Zaporijjia被Dnipro（俄语中的Dnieper）河分隔。