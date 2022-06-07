乌战塞维罗涅茨克街巷争夺战纵深演进

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队与乌克兰守军争夺乌克兰东部城市塞维罗涅茨克的巷战今天在继续。法新社的战地消息说，那里的局势 "每小时都在变化"。

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据法新社今天报道称，为控制塞维罗多涅茨克这个乌克兰东部重要城市，周二战斗仍在继续，俄罗斯军队与乌克兰士兵在当地展开拉锯战。此前消息报告乌克兰军队击退俄罗斯军队进攻，并推进对该城市的控制权。

据乌克兰总统泽连斯基昨天晚上的报告说，"我们的部队英雄们在塞维罗涅茨克坚守阵地。激烈的街头战斗仍在继续。"泽连斯基是在周一晚上的最新视频讲话中报告战况。

据乌克兰军方报告，"在顿涅茨克地区，除了炮火之外，敌人还从飞机和直升机上开火。" 根据乌克兰军队总部周二上午的第一份公告，确认塞维罗涅茨克仍然是 "敌人俄罗斯的进攻中心目标地带"。

法新社说，乌克兰正在努力应对俄罗斯军队涌入卢甘斯克地区乌克兰控制的最大城镇塞维罗多涅茨克的情况。

乌克兰方面报告说，俄国军队正在摧毁城市。塞维罗多涅茨克行政当局负责人奥列克桑德-斯特里乌克（Oleksandr Striouk）周一晚间表示：由于俄罗斯军队没有按计划在一两天内成功拿下该城，他们正在使用空袭、重炮炸平该城。

据塞维罗多涅茨克市市长奥列克桑德-斯特鲁克周一证实，"局势每小时都在变化"，他所在的城市正在发生 "激烈的巷战"，由于战斗集中在该市，塞维罗多涅茨克几天来一直受到关注。

法新社说，对俄罗斯来说，占据这座城市将对征服整个广袤的顿巴斯煤炭盆地具有决定性意义，该盆地自2014年以来已经部分被亲俄分裂分子占据。

战况没有关于人员伤亡的信息。