乌战新战场：争夺小麦

乌克兰/俄罗斯

乌克兰战争聚焦乌克兰东部城市争夺战同时，另一个新战场日益引人关注。争夺小麦出口权甚嚣尘上。美国与乌克兰指控俄罗斯以小麦谷物为勒索，并偷盗乌克兰遭抢夺的小麦非法出口。

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据法新社今天报道称，乌克兰与美国共同谴责俄罗斯 "勒索 "小麦出口。与此同时，为控制塞维罗多涅茨克这个乌克兰东部重要城市，周二战斗仍在继续，当地消息说，那里的战况 "每小时都在变化"。

而另一场重大战役，即经济战役，是对乌克兰这个粮食超级大国的小麦资源的争夺。美国国务卿布林肯周一指责莫斯科通过阻止乌克兰的小麦出口来 "敲诈 "乌克兰，并索求解除国际制裁。

布林肯批评俄罗斯对乌克兰港口的海军封锁，阻止了乌克兰粮食出口，引起了全球对粮食危机的担忧，特别是在非洲。

据《纽约时报》报道，美国在5月中旬警告14个国家，主要是非洲国家，俄罗斯的货船正在运送 "被盗的乌克兰粮食"。美国国务卿布林肯提到了美国报纸的这篇揭露文章，但没有直接确认对非洲国家的警告。

乌克兰驻安卡拉大使上周五曾指责俄罗斯 "偷窃 "并向土耳其出口乌克兰粮食。

据乌克兰总统泽连斯基昨天稍晚称，"对我们来说，准备好出口我们的粮食是很重要的。俄罗斯说，粮食短缺是乌克兰的错... 这不是事实。"泽伦斯基警告说，“到秋天，准备出口并被俄罗斯人封锁在乌克兰的粮食数量可能增加两倍，达到7500万吨。”

乌克兰总统泽连斯基说，"我们需要海上走廊，我们正在与土耳其和英国以及联合国讨论这个问题"。基辅还在与波兰和波罗的海国家讨论通过铁路出口小批量粮食产品的问题。