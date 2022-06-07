俄罗斯驻联合国代表愤然离场

政治

欧盟理事会主席米歇尔6月6日在联合国安理会发表演说时，指责俄罗斯利用粮食供应，威胁发展中国家，并引发全球粮食危机。俄罗斯大使为此表达不满、退席。米歇尔回应说：不想听走人的做法是自欺欺人。

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俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和其他官员试图将粮食危机加剧的罪名归咎西方的惩罚性制裁，米歇尔（Charles Michel）在纽约发表演说时，断然驳斥这些指控，并将责任直接归咎莫斯科。

米歇尔演说时表示：“欧盟并未对农业部门祭出制裁，完全没有。我们对俄罗斯运输部门的制裁甚至没有超出欧盟边界，不会阻止悬挂俄罗斯国旗的船隻向开发中国家运送穀物、粮食或肥料。”

米歇尔说：“俄罗斯联邦大使先生，老实说，克里姆林宫正利用粮食供应作为对付开发中国家的隐形飞弹。俄罗斯发起战争的严重后果正在全球蔓延，推高粮食价格，使人们陷入贫困，并破坏整个地区的稳定。”

米歇尔继续说道：“俄罗斯要对这场粮食危机负起全部责任，即使克里姆林宫散布谎言和假消息，俄国仍须独自担起责任。我几周前在敖德萨（Odesa）亲眼目睹，俄罗斯在黑海部署军舰及对交通基础设施的攻击，导致数百万吨穀物和小麦卡在货柜和船只里。”

米歇尔的言论显然激怒了俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia），他气冲冲地离开会议室，米歇尔随后说，“你可以离开······ 拒绝接受真相或许比较容易。”