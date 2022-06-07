梵蒂冈有教皇方济各辞职传言

梵蒂冈/方济各

据观点杂志引述消息报道称，教皇弗朗西斯是否会在未来几个月内被迫辞职？据《卫报》报道，一些专家对教皇的健康状况和他最近几周的一些行为表示担忧。五月初，这位阿根廷人教皇因膝盖受伤，第一次坐着轮椅出现在公众面前，这加剧了许多信徒对他将过早离开梵蒂冈的担忧。

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雅虎新闻今天作题报道称，教皇方济各辞职的传闻在梵蒂冈愈演愈烈。LePoint.fr引述卫报消息说，最近几周，有几个迹象表明教皇可能辞职。

教皇最近还采取了不寻常的、出人意料的措施，要在今年8月27日主持一次会议，任命新的红衣主教，其中一些人将有资格在下一次会议中选举他的教皇继任者。" 据卫报转述英语版《La Croix》的编辑罗伯特-米肯斯（Robert Mickens）的评论时所说："在8月召开会议非常不寻常，教皇原本没有理由提前三个月召开这个会议。然后在会议期间去访问拉奎拉。

报道称，会议结束后，教皇方济各将立即前往拉奎拉的Perdonanza Celestiniana宗教节，拉奎拉是阿布鲁佐的一个小镇，那里有塞莱斯廷五世的坟墓，他是一位隐士教皇，在1294年上任五个月后就辞职了。许多人因此认为这是一个信号，特别是由于同样辞职的教皇本笃十六世在2009年也参拜了该墓，这是在本笃十六世离开罗马圣彼得广场梵蒂冈的四年前的事情。

报道称，在2013年教皇方济各开始担任教职时，他曾宣称希望看到教皇的辞职成为 "正常"。2015年，他还说他觉得自己的教皇任期会很短，同时将其前任本笃十六世的辞职决定描述为 "勇气可嘉"。

但据《国家天主教记者》梵蒂冈记者克里斯托弗-怀特说，如果本笃十六世先于他去世，教皇弗朗西斯的决心是对退休教皇应该发挥的作用进行改革。克里斯托弗-怀特说，"我认为方济各不太可能希望有两位退休教皇在后台。"

克里斯托弗-怀特或以此以为，方济各或据此否认即将离任的想法。