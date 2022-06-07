马克龙称愿为北马与保加利亚斡旋加入欧盟谈判

欧盟/保加利亚/北马其顿

法国总统马克龙表示，他准备在时机成熟时欢迎保加利亚和马其顿北部当局来巴黎缔结双边协议，以便为马其顿北部加入欧盟开启谈判。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，法国准备让保加利亚和北马其顿一起达成双边协议。法国总统马克龙星期一在与保加利亚总统鲁门-拉杰夫和北马其顿总理迪米塔-科瓦切斯会谈后表示，在7月1日前担任欧盟轮值主席国的法国，几周来一直支持寻求解决两国之间的争端。马克龙表示，他 "完全支持两国达成协议，这将有助于建立良好的睦邻关系"，并 "使北马其顿的欧洲前景得到具体体现"。

由于语言和历史方面的争议，保加利亚自2020年11月以来一直在阻挠北马其顿加入欧盟。在保加利亚阻挠之前，北马其顿多年来还一直面临着来自希腊的否决，希腊拒绝允许它被称为马其顿，这是希腊北部省份的名称，认为这是对希腊历史遗产的篡夺。

雅典只是在2018年马其顿国家名称中加入 "北部 "一词时才取消了否决权。

今年2月底至3月初，在俄罗斯对乌克兰发动侵略进攻后，乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦相继递交了加入欧盟的申请。欧盟委员会不久将就乌克兰的申请发表意见。然后，欧盟必须在6月23日和24日的欧洲峰会上或作出一揽子接受决定，以开启漫长的入盟谈判。

法国总统马克龙预见到了候选国漫长的加入欧盟进程，于5月9日提议通过建立欧洲政治共同体加速欢迎乌克兰加入欧洲大家庭。

目前有五个国家是欧盟成员国的正式候选国：北马其顿、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚和土耳其。

法新社说，2019年，马克龙与其他两个成员国一起否决了与北马其顿和阿尔巴尼亚开启入盟谈判，认为欧盟扩大包括这两个国家的条件并不成熟。