乌克兰战争：世银将额外拨款14,9亿美元援助乌克兰

俄罗斯继续攻打乌克兰之际，世界银行周二(7日)批准同意额外拨款14,9亿美元援助乌克兰政府。总计，世界银行至今已拨款经援乌克兰逾40亿美元。

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世界银行董事会周二(7日)批准向乌克兰政府提供 14.9 亿美元的额外经济援助，以帮助该国政府能够支付公务员和社会工作者的工资。连这笔金额在内，总计，世界银行已经援助乌克兰逾40亿美元。

3月8日，世界银行已经批准了30亿的援助，立即兑现支付了4.89亿。 世界银行在一份声明中还说，现在已经支付了近 20 亿美元。世界银行指出，这项乌克兰新经援项目已获得英国、荷兰、立陶宛和拉脱维亚提供的资金担保。

世界银行在一项公报中进一步解释： “这项世界银行在乌克兰的项目拨款，支持一些能直接惠及乌克兰平民百姓的公共服务的改善，包括：供水、卫生、暖气供应、电力、高效力能源、道路、社会保障、教育和医疗保健等领域，”

世银东欧事务部主任巴内尔吉(Arup Banerji)发表声明指出，“维持这些基本服务以及政府提供这些服务的能力，对于防止除了因战争对人民造成的痛苦之外，还需要防止乌克兰当地生活条件进一步的恶化和贫困的加剧是非常重要的。”

巴内尔吉还指出，保持乌克兰政府的运作能力将是“任何复苏和重建的基础”。

乌克兰于2月24日遭到俄罗斯的入侵。战争使该国陷入严重经济衰退，导致数百万乌克兰人流离失所。