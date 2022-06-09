欧洲央行上调欧元区的通胀预测并调低欧元区经济增长率

欧元区/通胀

欧洲央行周四公布了对今明两年欧元区经济增长的预测。今年欧元区国内生产总值预计增长2.8%，2023年预计增长2.1%。这两个数字相比今年3月的预测均大幅调低。

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欧元区上月通胀率达到8.1%的新高。欧洲央行已上调欧元区今年通胀率预测至6.8%，明年及后年分别是3.5%及2.1%。欧洲央行行长拉加德在记者会上强调，欧洲央行加息将是一个渐进的过程，最终目标是将欧元区通胀率降回到2%的基准。但与此同时，欧洲央行还要密切关注欧元区经济的复苏进程，维护企业的发展动力和融资能力。欧洲央行未来的货币政策将随市场数据变化而调整，顺应经济现实走势和发展趋势，在稳健的前提下保持灵活性。

欧洲央行在荷兰阿姆斯特丹举行了管委会会议，然后召开新闻发布会。欧洲央行的声明指出，欧洲央行政策会议后决定维持利率不变，下月1日结束欧债危机后推行的资产购买计划，然后在当月政策会议后加息，将是欧元区11年来首次加息。

欧洲央行指出，俄乌局势继续拖累欧洲及其他地区的经济，5月份通货膨胀再次大幅上升，主要是因为能源和食品价格飙升。欧洲央行计划在7月加息25个基点，并在9月继续加息，但幅度将取决于通胀形势。欧洲央行预计，2022年GDP增长率为2.8%，2023年为2.1%，2024年为2.1%。与3月份的预测相比，2022年和2023年的经济增速预测被大幅下调，而2024年的预测则被上调。

有分析指出，欧洲央行开始调整利率对经济来说是非常重要的。欧洲央行已经采取一系列举措，希望阻止价格快速增长，避免陷入工资螺旋上升的局面。但随着欧元区通胀率飙升至创纪录的8.1%，通胀预期有“脱离锚定”的风险。有机构预计，欧银年底前加息超过150个基点，10月份之前会有单次会议加息50个基点。