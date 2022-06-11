柏林《每日镜报》：朔尔茨更应访问基辅 而不是巴尔干地区

俄罗斯侵乌战争

乌克兰战争和中国与该战争的关系继续受到德国媒体的关注。德国广播电台表示，乌克兰战争是欧洲自二战以来面临的最大灾难。但战争进行三个多月后，德国人现在面对战争时，想到的是自己，而不是乌克兰人民和他们反对俄罗斯的战争。德国人对战争的忧虑和对乌克兰的团结精神正在消逝。这只会让普京高兴。

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德国总理朔尔茨目前正在访问西巴尔干地区，以进一步孤立俄国。

柏林《每日镜报》认为，朔尔茨更应该去访问基辅。乌克兰总统塞伦斯基在俄罗斯入侵开始后不久，就签署了加入欧盟的申请。塞伦斯基希望德国政府能够明确定位，支持乌克兰获得候选国地位。但朔尔茨对此模棱两可。如果他现在去访问基辅，这就会是一个清晰的支持乌克兰的信号。而获得候选国地位只是迈向欧盟的漫长道路上的第一步。但自从俄罗斯的侵略战争开始后，人们的着重点已经改变。对欧盟的民主价值目前也在乌克兰东部的战区得到捍卫，欧盟对受到攻击的国家有责任显示出明确的入盟前景。

马格德堡出版的《人民之声》报指出：乌克兰战争暴露了欧洲和德国外交政策的许多错误。最迟在塞尔维亚成为欧盟成员国的候选国后，欧盟就应该关照这个国家了。让官员进行谈判是不够的。与此同时，俄罗斯已经确保了在当地的影响力，甚至比在德国还更成功。俄罗斯的做法这里那里都一样：廉价的汽油、被操纵的政治精英和虚假信息。欧盟尤其是德国在将政治精英和民众纳入欧洲轨道方面做得还不够。要阻止这一发展，需要的不仅仅是德国总理的一次短暂访问。

就中国与乌克兰战争的关系，德国《时代周报》写道：中国对乌克兰战争的态度是暧昧和矛盾的。但一个被削弱的普京会很适合中国。战争持续的时间越长，西方对俄罗斯的制裁维持得越久，中国的平衡行为就越困难，中国与西方的关系就越微妙。习近平与普京的友谊在世界一些地区已对中国产生了毒害作用。比如，中国对战争不清晰的表态在欧盟已不受欢迎。普京是个有毒的合作伙伴，但中国最终可能会从战争中受益。