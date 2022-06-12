天主教教宗因健康延期访非洲
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在欧洲，梵蒂冈天主教廷在2022年06月10日星期五宣布，教宗方济各（Le pape François）因健康缘由推迟原定在一个月后今年7月初开始对刚果民主共和国和南苏丹的访问计划。消息传到非洲，让当地许多天主教信徒们感到遗憾。因为，罗马天主教廷曾为南苏丹的和平做出重大贡献。就此，本台法广RFI特派记者从南苏丹的琼莱州（Etat de Jonglei）发回实地采访报导。
本台法广RFI法文网2022年06月12日星期天在«报导»（Reportage）栏目下，刊出了特派记者弗洛朗丝(Florence Miettaux)在南苏丹琼莱州(Etat de Jonglei)的一个小村庄旧凡加克(Old Fangak)的一篇采访报道，介绍民众对教宗到访计划被延后的失望之情。
这一法文专栏报导的原标题为：[Au Soudan du Sud, la déception après le report de la visite du pape François]。换作中文可译为：[在南苏丹，对推迟方济各教宗访问后的失望]。下面是简介以供分享。
教宗方济各为非洲和平屈膝 -本台法广RFI«报导»栏目（Reportage）的这则消息首先指出，在南苏丹，教宗方济各推迟访问的消息引起失望。当地民众对此期待已久。因为，天主教教宗为南苏丹的和平做出了贡献。尤其是邀请南苏丹总统萨尔瓦·基尔（Salva Kiir）和副总统里克·马沙尔（Riek Machar ）访问梵蒂冈实施2019年4月的和平协议。教宗甚至屈膝，亲吻了两人的脚。
这一和平协议大大地帮助了旧凡加克(Old Fangak)这一小村庄。当地的多数族裔曾因种族暴力而出逃。
南苏丹信徒对教宗知恩图报 -
据本台法广RFI特派记者弗洛朗丝·(Florence Miettaux)自南苏丹发回的消息，旧凡加克(Old Fangak)地处琼莱州（Etat de Jonglei）的西北部。
这个坐落于尼罗河平原（plaine du Nil）中的小村庄自2020年以来一直在和前所未见的水患做抗争。这里地理位置偏僻，道路无法抵达。但村里的多数族裔努尔人（Nuer也被译作努维尔人）信徒曾毅然决定要去南苏丹首都朱巴（Juba）迎接教宗方济各的到访。
南苏丹信徒筹划如何迎教宗 -
村里的神甫阿尔弗雷德（Alfred）是一名乌干达传教士，他在接受本台法广RFI特派记者采访时表示，他们自今年2月份就已开始做准备，筹划如何才能抵达首都朱巴。部分信徒计划走水路，乘坐由堂区租赁的大船。可惜，现在得知这一旅行被延后了。教宗在南苏丹首都的活动内容原计划有走访2013年内战爆发初期时，收容流离失所的努尔人（Nuer也被译作努维尔人）的营地。
南苏丹人视教宗到访为吉兆 -
旧凡加克堂区（Old Fangak）的负责人迈克尔（Michael）也十分期盼教宗访问南苏丹。他在接受本台法广RFI特派记者采访时说，教宗到访对他们而言是南苏丹和平的一个征兆。其目的是为了团结与调和人们，推进更美好的和平。教宗的到访可能成为最美好的事情，为南苏丹的和解提供重要的帮助。
南苏丹信徒为教宗健康祈祷 -
本台法广RFI法文«报导»（Reportage）栏目的这则消息还提到，南苏丹旧凡加克（Old Fangak）堂区负责人说，他要为教宗的康复做祈祷。他对教宗已经为和平做出了贡献，使得当地人得以自由前往首都朱巴或邻国苏丹而感到欢喜。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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