天主教教宗因健康延期访非洲

非洲和平 / 天主教会

在欧洲，梵蒂冈天主教廷在2022年06月10日星期五宣布，教宗方济各（Le pape François）因健康缘由推迟原定在一个月后今年7月初开始对刚果民主共和国和南苏丹的访问计划。消息传到非洲，让当地许多天主教信徒们感到遗憾。因为，罗马天主教廷曾为南苏丹的和平做出重大贡献。就此，本台法广RFI特派记者从南苏丹的琼莱州（Etat de Jonglei）发回实地采访报导。

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本台法广RFI法文网2022年06月12日星期天在«报导»（Reportage）栏目下，刊出了特派记者弗洛朗丝(Florence Miettaux)在南苏丹琼莱州(Etat de Jonglei)的一个小村庄旧凡加克(Old Fangak)的一篇采访报道，介绍民众对教宗到访计划被延后的失望之情。

RFI Image Archive / Au Soudan du Sud, la déception après le report de la visite du pape François. Ici, des enfants jouent devant la Holy Trinity Church, à Old Fangak, le 12 juin 2022. (illustration) © Florence Miettaux / RFI

这一法文专栏报导的原标题为：[Au Soudan du Sud, la déception après le report de la visite du pape François]。换作中文可译为：[在南苏丹，对推迟方济各教宗访问后的失望]。下面是简介以供分享。

教宗方济各为非洲和平屈膝 -本台法广RFI«报导»栏目（Reportage）的这则消息首先指出，在南苏丹，教宗方济各推迟访问的消息引起失望。当地民众对此期待已久。因为，天主教教宗为南苏丹的和平做出了贡献。尤其是邀请南苏丹总统萨尔瓦·基尔（Salva Kiir）和副总统里克·马沙尔（Riek Machar ）访问梵蒂冈实施2019年4月的和平协议。教宗甚至屈膝，亲吻了两人的脚。

RFI Image Archive / Soudan du Sud : un village totalement détruit par la guerre dans l'Etat du Jonglei. (illustration) © Nations unies - Isaac Billy / RFI Image Archive

这一和平协议大大地帮助了旧凡加克(Old Fangak)这一小村庄。当地的多数族裔曾因种族暴力而出逃。

南苏丹信徒对教宗知恩图报 -

据本台法广RFI特派记者弗洛朗丝·(Florence Miettaux)自南苏丹发回的消息，旧凡加克(Old Fangak)地处琼莱州（Etat de Jonglei）的西北部。

Image RFI Archive / Le Soudan du Sud. 南苏丹 Latifa Mouaoued/RFI

这个坐落于尼罗河平原（plaine du Nil）中的小村庄自2020年以来一直在和前所未见的水患做抗争。这里地理位置偏僻，道路无法抵达。但村里的多数族裔努尔人（Nuer也被译作努维尔人）信徒曾毅然决定要去南苏丹首都朱巴（Juba）迎接教宗方济各的到访。

南苏丹信徒筹划如何迎教宗 -

村里的神甫阿尔弗雷德（Alfred）是一名乌干达传教士，他在接受本台法广RFI特派记者采访时表示，他们自今年2月份就已开始做准备，筹划如何才能抵达首都朱巴。部分信徒计划走水路，乘坐由堂区租赁的大船。可惜，现在得知这一旅行被延后了。教宗在南苏丹首都的活动内容原计划有走访2013年内战爆发初期时，收容流离失所的努尔人（Nuer也被译作努维尔人）的营地。

南苏丹人视教宗到访为吉兆 -

旧凡加克堂区（Old Fangak）的负责人迈克尔（Michael）也十分期盼教宗访问南苏丹。他在接受本台法广RFI特派记者采访时说，教宗到访对他们而言是南苏丹和平的一个征兆。其目的是为了团结与调和人们，推进更美好的和平。教宗的到访可能成为最美好的事情，为南苏丹的和解提供重要的帮助。

南苏丹信徒为教宗健康祈祷 -

本台法广RFI法文«报导»（Reportage）栏目的这则消息还提到，南苏丹旧凡加克（Old Fangak）堂区负责人说，他要为教宗的康复做祈祷。他对教宗已经为和平做出了贡献，使得当地人得以自由前往首都朱巴或邻国苏丹而感到欢喜。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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