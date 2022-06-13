乌军今早弃守塞维罗涅茨克城区

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队周一上午宣布，在俄罗斯对乌克兰东部重要城市塞维罗涅茨克发起新的轮番攻势后，乌军已经放弃了塞维罗多涅茨克市区。乌军与俄军交战双方已经为这个城市争夺战打了数个星期的巷战。

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据法新社今天报道称，乌克兰军队弃守塞维罗涅茨克市中心。据乌克兰军队总参谋部今天在脸书上报告， "俄罗斯军队在炮火支援下，对塞维罗多涅茨克进行了一次新的火力攻击，取得了部分推进，并将我们的部队驱赶出了市中心。但双方交战仍在继续。"

乌克兰卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊（Sergei Gaidai）证实，乌克兰军队已从市中心被击退，卢甘斯克州是乌克兰当局控制部分的东部城市行政中心。

周一上午，州长在脸书上写道："巷战仍在继续（......），俄罗斯人继续破坏城市。"他贴出了被毁坏和燃烧的建筑物的照片。州长盖达伊周日就警告说，塞维罗多涅茨克的局势对该市的保卫者来说正变得 "极其困难"。他说："敌人想通过阻止人员或弹药的任何通行来完全孤立塞维罗涅茨克，"他说，他担心俄罗斯会在48小时内派出 "所有的后备队伍来夺取这个城市"。

乌克兰总统泽连斯基周日在其晚间视频讲话中，将塞维罗涅茨克的最新战斗描述为 "非常暴力"，称莫斯科正在部署训练不足的部队，并将其作为 "炮灰"。

俄罗斯军队如果占领塞维罗顿涅茨克将打开通往另一个主要城市克拉马托尔斯克的道路，这是向征服整个顿巴斯盆地迈出的一步，这个主要讲俄语的地区自2014年以来部分被亲俄分裂分子占领。