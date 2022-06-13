普京首任总统时的总理称他已经认不出今天的普京

俄罗斯/乌克兰

米哈伊尔-卡西亚诺夫曾是俄罗斯普京第一次当选总统时代第一任总理。米哈伊尔-卡西亚诺夫今天公开说，他认不出普京是当年的普京。但即使在他最糟糕的噩梦中，前总理米哈伊尔-卡西亚诺夫也无法想象他的前领导人普京会对乌克兰发动入侵战争。

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据法新社今天报道称，就乌克兰侵略战争，俄罗斯前总理说他不再认得出普京。卡西亚诺夫是在通过视频会议接受法新社的罕见采访时说："我认识的普京不是这样的。

米哈伊尔-卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）在2000年至2004年期间担任总理，后来变身成为反对派，他认为乌克兰战争可能会持续两年，但他仍然相信俄罗斯有一天会回到 "民主道路 "上。

普京的这位64岁的前总理，曾为莫斯科和西方国家之间的和睦关系而努力，卡西亚诺夫说，他和许多俄罗斯人一样，没有想到战争会爆发。他说，在入侵乌克兰的前三天，当普京在他的安全理事会上举行了一次井然有序的会议，并在电视上播出时，他终于明白了将要发生侵略战争的事情。卡西亚诺夫说，"当我看了俄罗斯安全委员会的那次会议后，我才明白，是的，会有一场战争，"他说。

据卡西亚诺夫说，“我认识这些人，看着他们，我看到普京不是他原来的自己。” 据卡西亚诺夫说："这指的不是在医学上说的普京，而是在政治上的普京。

卡西亚诺夫于2004年被普京解职后，加入反对派，成为克里姆林宫最激烈的批评者之一。卡西亚诺夫现在是人民自由党（PARNAS）的领导人，这是一个小型的自由主义政党。

据普京的前总理说，普京是一名69岁的前克格勃特工，自2000年上台以来，他建立了一个基于有罪不罚和恐吓的系统。卡西亚诺夫说：“这些都是这样的系统的成就，在普京作为国家元首的鼓励下，这个系统已经开始运作，甚至比苏联的最后阶段更加冷酷无情。”

据卡西亚诺夫说，"基本上，这是一个类似克格勃的系统，基于完全有罪不罚。很明显，他们并不期望受到惩罚，" 卡西亚诺夫说，他因为反对俄罗斯在乌克兰的侵略战争而离开俄罗斯，但他以安全为由拒绝告诉法新社他在哪个国家。

据法新社说，鲍里斯-涅姆佐夫(Boris Nemtsov)也是普京的批评者，卡西亚诺夫与他关系密切，2015年在克里姆林宫附近被枪杀。而俄罗斯总统的眼中钉阿列克谢-纳瓦尔尼，在2020年的一次中毒事件中幸存下来后被关进了监狱。

据卡西亚诺夫警告，"如果乌克兰倒下，那么波罗的海国家将是受侵略的名单上的下一个"。

据卡西亚诺夫说，他 "断然 "不同意普京不应受到羞辱的观点，也不同意要求乌克兰接受领土让步以换取和平的呼吁。卡西亚诺夫反问说："普京做了什么才配得上得这样，"他说：“这是个太务实的立场。我认为这是一个错误，我希望西方国家不要走这条路。”

对于后普京时代，米哈伊尔-卡西亚诺夫认为，他的继任者将听从安全部门的命令，但他无法长期控制现行制度，民主选举最终将被接受。他说："我确信，俄罗斯将回到建设民主国家的道路上，"他估计需要十年的时间才能使国家 "去宗教化 "和 "去普京化"。

卡西亚诺夫警告说，"这将是非常困难的，特别是在侵略乌克兰的这场犯罪战争之后"。

法新社说，对卡西亚诺夫来说，优先事项之一是修复与欧洲国家的信任，他认为这些国家是莫斯科的 "天然伙伴"。虽然俄罗斯反对派经常被描述为过于分裂而无法击败普京，但这位前总理也认为，乌克兰的战争已经改变了游戏规则。

卡西亚诺夫说，"在我们目睹的悲剧发生后，反对派将团结起来。我对此毫不怀疑，"他强调，届时等待他的任务也非常艰巨。"我们将不得不从头开始重建一切。我们将不得不开始一个全新的经济和社会改革周期，"他说，“这些都是巨大而困难的挑战，但应当对此直面。”