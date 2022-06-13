英国推动修改北爱尔兰协议

脱欧后的不协调

英国13日单方提出法案要求重新谈判北爱议定书中的内容。欧盟以降付诸法律行动来威胁英方。英国2021年1月正式脱离欧盟，“北爱尔兰议定书”是“脱欧”协议的一部分。根据协议，北爱尔兰地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。不过，英国进入北爱地区的部分商品需接受海关和边境安全检查。北爱地区亲英派认为，这种在北爱与英国其他地区之间设关卡的做法是在人为制造分裂。

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欧盟去年10月发布修改建议，包括通过削减海关手续、简化认证和减少边检来促进大不列颠岛与北爱尔兰之间的货物流通。此外，欧盟还同意修改自身规则以保证北爱地区药品供应不间断。

在威胁要完全简单地推翻谈判并签署的这项国际条约后，英国首相约翰逊政府选择单方面对其进行修改。

英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯13日表示： “我们非常清楚，我们的行为是合法的”。

她在媒体上解释说：如果通过，这可能需要几个月的时间，文本“将结束这种站不住脚的局面，即北爱尔兰人民受到与英国其他地区不同的待遇，将保护我们法院的至高无上和我们的领土完整”，，捍卫“合理的解决方案”。

她重申，伦敦仍对谈判解决方案持开放态度，但条件是欧盟同意“改变协议”，而不是像现在这样进行调整。

该协议旨在保护英国脱欧后的单一欧洲市场，同时不会导致英国省与欧盟成员国爱尔兰共和国之间恢复可能危及和平的物理分界线。

为了解决这个圈子的问题，鲍里斯·约翰逊政府接受了北爱尔兰事实上应该留在欧洲市场，在爱尔兰海建立海关边界，并提供支票和文书工作。

如果文本没有得到充分应用，它会使供应复杂化，并使工会社区感到恐惧，他们认为该省在英国的地位受到威胁。

虽然亲英政党民主统一党 DUP 几个月来一直在阻止任何地方行政人员的组建，但伦敦政府在 5 月中旬宣布了立法的愿望。

具体而言，英国政府希望在英国境内流通和滞留的商品通过“绿色通道”，免去行政手续。运往欧盟的货物将继续受到欧洲法律规定的所有检查和控制。

根据该法案，该省将能够从与英国其他地区相同的国家援助中受益，争端将由独立的仲裁机制解决，不再由欧洲法院解决，这是双方之间的主要争论点伦敦和布鲁塞尔。

在一封联名信中，代表地方议会多数党派（包括新芬党）的民选官员表示，他们“以最强烈的措辞拒绝”英国法律。对他们来说，“如果不理想，该协议代表了唯一可用的保护”免受英国退欧的影响，同时也是“进入两个主要市场”的“经济优势”。