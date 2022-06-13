远逃战争的乌克兰母亲们：心中自责与前路茫然

乌克兰/难民

乌克兰战争持续1百多天，根据联合国难民机构(UNHCR)今天表示，自俄罗斯入侵以来，近500万乌克兰人在欧洲登记为难民，乌战造成世界上 "最大人道危机之一"。这些难民主要是有年幼子女的妇女，因为18至60岁的乌克兰男子由于征兵而不能离开乌克兰。

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据法新社今天报道称，在三个多月的时间里，乌克兰人奥莱克桑德拉-奥萨德查（Oleksandra Ossadtcha）在俄罗斯入侵的2月24日凌晨带着两个孩子逃离了乌克兰，从一个国家到另一个国家寻找新的 "家"。这位26岁的营销主管当机立断地决定离开乌克兰，把一些东西快速扔进车里，驶向波兰边境。

她在波兰呆了两周，在葡萄牙呆了一个半月后，她接受了这样一个事实：无论走到哪里，她都会觉得自己是个陌生人。但她仍然要为她7岁的女儿和4岁的儿子寻找新的生活。她在意大利博洛尼亚告诉法新社："心理上最难的事情是安定下来，不再四处奔波，寻找一个像家一样的地方，接受我们不会很快回家的事实，现在我们在这里什么都不是。

联合国难民机构(UNHCR)表示，自俄罗斯入侵以来，近500万乌克兰人在欧洲登记为难民，成为世界上此类 "最大危机之一"。

心理学家安娜-普罗斯维托娃（Anna Prosvetova）表示，这些妇女必须在紧张的条件下适应。没有通常的社交圈，缺乏通常的支持，感到孤独和寂寞，明白在这种情况下没有人可以依靠，所有这些都是精神上的困难。

她解释说，这些妇女必须承担全部责任。带着两个孩子逃到波兰的34岁法国教师安娜-卡利乌赫（Anna Kalioukh）说："她必须自己挣钱，安排自己的生活和孩子的时间。安娜设法说服她的父母离开他们位于乌克兰东部的家乡塞沃罗涅茨克，现在正处于战争中最激烈的战斗之一。但她的母亲拒绝离开她的家，担心她在61岁时不懂语言而在国外的生活。

安娜说，最大的挑战是找到一份工作。

据心理学家达里娅-邦达尔(Daria Bondar)称，逃到国外的乌克兰妇女还面临另一个问题：东道国的和平生活与她们收到的关于乌克兰战争的恐怖信息之间的反差。邦达尔女士说，这些妇女与整个国家和其他人的痛苦相比，她们的感受和经历被最小化了，这导致了某种内疚的感觉，因为她们在国外是安全的。

安娜说，"乌克兰是我们的家，我们的故土，我们从未想过要离开它。"安娜-卡利乌赫感叹道，她每天都看新闻，赞扬乌克兰军队的奋战，并对俄罗斯充满仇恨。

而奥莱桑德拉-奥萨德查(Oleksandra Ossadtcha)说，她在必须在国外开始新生活的想法和最终将返回家园的想法之间纠结。“我已经完全失去了在家里的安全感。” 她说：“我清楚地知道，现在在乌克兰，我将无法送我的孩子去幼儿园或学校，因为如果他们再次袭击轰炸，我将无法保护他们。” 奥萨德查说：“我真不希望他们不得不在警笛和爆炸声里度日。”