乌战炮火连天：泽连斯基申要先进重武器

乌克兰/俄罗斯/先进重武器

乌克兰总统泽连斯基敦促西方向乌克兰提供现代武器，以阻止俄罗斯军队造成的可怕的人民死伤，乌克兰关键城市塞维罗多涅茨克失去能连接外界的最后一座桥梁被摧毁后，该城周二与乌克兰其他地区隔绝。乌克兰昨天报告又有4座城市被俄罗斯军队轰炸夷为平地。

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据法新社报道称，乌克兰总统泽连斯基呼吁得到现代化武器支援。泽连斯基昨天晚上说，"顿巴斯战役肯定会作为欧洲最激烈的战役之一载入军事史册。"乌克兰总统在周一晚上的日常讲话中说，在塞维罗涅茨克的这场战斗对我们来说，人员死伤损失惨重。他强调迫切需要获得这些先进的武器。基辅报告说每天有100-300名士兵牺牲。

这位44岁的总统补充说："只有现代大炮才能确保我们的优势。"他表示对他的军队解放领土的能力有信心，"包括解放马里乌波尔和克里米亚"。泽连斯基说，“我们只需要足够的武器来确保这一切能够实现。”他说：“我们的合作盟友有这些东西。”

在发出这一呼吁的同时，盟国已经在向基辅提供弹药、备件和轻武器，由美国国防部长劳埃德-奥斯汀设立的乌克兰联络小组将于周三在布鲁塞尔举行会议。据美国专家称，乌克兰已经用尽了俄罗斯和苏联制造的武器，现在完全依赖欧美盟友提供的武器，包括西方大炮。

华盛顿已经开始向乌克兰移交榴弹炮等重型设备，随后是希马斯火箭发射器等先进设备，这些高精度火炮的射程比俄罗斯军队的火炮还要远。

据法新社，乌克兰南部的战斗也在激烈进行，根据乌克兰南部部队指挥部周一晚间的最新声明，俄罗斯对米科莱夫和赫尔松的乌克兰阵地进行了空战和直升机攻击。

法新社的一个记者采访组发现，在第聂伯河口的一个主要港口米科莱夫，俄罗斯军队的进军在该镇的郊区被阻止，乌克兰军队在那里挖了战壕。

在周一发表的一份报告中，大赦国际指责俄罗斯在乌克兰犯下战争罪行，称数百名平民在对东北部城市哈尔科夫的无情攻击中死亡，包括使用集束炸弹。

在外交方面，欧盟27国在给予乌克兰欧盟成员国候选国地位的问题上仍然存在分歧，该问题将在6月23-24日的欧洲理事会上决定。委员会将在本周末前就这一问题提出第一个意见。