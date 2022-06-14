印度力挺俄罗斯 新建海上运输航线

印度/俄罗斯/海上新通道

自乌克兰战争开始以来，印度没有参与对莫斯科的经济制裁。印度显示扩大与俄罗斯经济贸易合作。印度此前称根据国情与经济困难不想错过俄罗斯贱卖能源等产品机会。如今，俄罗斯和印度为一条新的海上贸易航线举行开幕式。

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据本台报道称，俄罗斯连接印度的海上新航线，从圣彼得堡到孟买只需14天。这是俄罗斯和印度之间新的海上航线的承诺，该航线已于6月12日星期日开通。这是莫斯科、德黑兰和新德里长期以来酝酿的项目，而且乌克兰战争和西方制裁加速推进了这一项目。

据本台在班加罗尔的记者Côme Bastin报道称，两艘俄罗斯集装箱船已经离开里海的阿斯特拉罕港。两艘船的层压木托盘货物将通过伊朗的安扎里港，通过公路转运到海湾，然后通过海运到达离孟买不远的印度纳瓦谢瓦港。这是一个为期两周的旅程。

这条南北走廊是一个长期就有的计划，因国际背景而恢复，印度与后苏联空间关系专家南丹-乌尼克里希南解释说："自2000年代以来，印度、俄罗斯、伊朗和其他国家一直在讨论一个国际南北走廊。这是向印度运送俄罗斯货物的唯一途径。乌克兰的战争无疑帮助加快了该项目。伊朗受到制裁，现在俄罗斯也受到制裁。因此，这两国都希望尽可能快地向前推进。我认为对这条新航线的商业兴趣将迅速增长。"

该海上走廊应使印度能够接收来自俄罗斯的各种货物，包括天然气和石油。伊朗方面则希望从对通过其领土的过境运输征收的税款中获益。自乌克兰战争开始以来，印度没有参与对莫斯科的经济制裁，甚至开始进口俄罗斯石油。