方济各罕见厉批俄罗斯凶残但称乌战是挑起的

梵蒂冈/乌克兰/俄罗斯

罗马天主教教皇方济各今天抨击俄罗斯军队面对乌克兰人民凶残，同时谴责这场战争 "可能是被挑起的"。教皇说，“对我来说，今天第三次世界大战已经宣布。而这正是应该让我们思考的事情。在一个世纪内经历了三次世界大战的人类到底怎么了？”

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据法新社今天自梵蒂冈报道说，教皇抨击俄罗斯在 "可能挑起的 "战争中的凶残行为。

在上个月接受欧洲耶稣会杂志采访时，教皇拒绝将正在进行的冲突 "简化 "为 "好人和坏人之间的区别"。该采访周二今天由意大利杂志《La Civilta Cattolica》发表。

教皇说，"我们看到的是俄罗斯人使用的部队（通常是雇佣兵）发动这场战争的野蛮和凶残。俄罗斯人更喜欢派车臣人、叙利亚人雇佣兵。" 自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，教皇一再呼吁和平。

教皇说："但危险的是，我们只看到这一点，这一点很可怕，而没有看到这场战争背后上演的所有悲剧，这场战争也许在某种程度上是被挑起的，或者没有被阻止。" 他再次谴责武器工业。

教皇说，“有些人在这个时候可能会对我说：'但你是亲普京的'。” 方济各说："说这样的话是过于简单化的，也是错误的。" 教皇认为有必要对这场冲突的 "根源和利益 "进行推理，但教皇说，"这是很复杂的"。

据教皇说，“俄罗斯人认为一切都会在一周内结束，这也是事实。但他们做了一个错误的计算。”85岁的阿根廷教皇说：“他们发现了一个勇敢的民族，一个正在为生存而斗争的民族，乌克兰人民有一段斗争的历史。”

方济各说，“对我来说，今天第三次世界大战已经宣布。而这正是应该让我们思考的事情。在一个世纪内经历了三次世界大战的人类到底怎么了？”

教皇还说，"在战争开始前几个月"，"一位国家元首 "曾向他发出警告。这位国家元首，据方济各说，是一位 "少言寡语的智者"，教皇没有透露他的身份，这位总统"对北约的发展方式非常关注"。据方济各讲述说，“我问他为什么，他说：他们在俄罗斯的大门口吠叫。而且他们不明白，俄罗斯人是（一个）帝国大国，不允许任何外国势力接近他们。他的结论是：'这种情况可能导致战争'。"

法新社说，5月3日，在接受意大利日报《Corriere della Sera》采访时，教皇本人曾已经谈到克里姆林宫的 "愤怒 "是由“北约在俄罗斯门口叫嚣所促成的。”