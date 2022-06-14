立陶宛签购18门法国凯撒炮

立陶宛/法国/凯撒炮

立陶宛与法国两国宣布，立陶宛签署了购买18门法国凯撒自行火炮的意向书。立陶宛是在周一的两国国防部长于欧洲防务展览期间举行的双边会议上签署订购协议。消息没有提及供货时间表。法国凯撒炮是世界军火抢手货，已经有300门凯撒炮已被卖到七个国家（沙特阿拉伯、丹麦、印度尼西亚、泰国、捷克共和国、摩洛哥和比利时）。

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据立陶宛国防部长Arvydas Anusauskas周一稍晚在一条推特上宣布："立陶宛将购买18门凯撒Mark II榴弹炮，"推特上还附有一张与法国国防部长Sebastien Lecornu签署意向书的照片。

他说："凯撒炮将大大加强立陶宛军队的能力，" 他说这是与法国合作的 "最大的一单采购项目"。

在做出这一决定之际，作为欧盟和北约成员国的波罗的海国家，鉴于俄罗斯入侵乌克兰和对自身安全的担忧，已经决定将其2022年的国防预算增加3亿欧元，达到15亿欧元。

根据法国国防部的说法，"立陶宛和法国之间的防务联系紧密牢固，在我们在欧洲经历的不断恶化的地缘政治背景下，将在未来几周还会得到进一步发展"。

据法新社说，乌克兰的冲突提醒人们注意大炮在高强度冲突中的作用，西方，主要是美国，向乌克兰部队提供了几十门大炮，以遏制俄罗斯的推力。也在这种背景下，法国在4月底向基辅提供了6门凯撒炮，以及数千枚炮弹。

由法国Nexter公司生产的凯撒炮是一种卡车安装的155毫米火炮，能够在40公里范围内每分钟发射6发子弹。

立陶宛打算购买的凯撒Mark II版本，是目前正在开发的系统升级版。它包括增加一个装甲舱，一个更强大的发动机和一个新的底盘，以及数字功能。

法国军队也计划订购33门，并升级已在役的76门凯撒炮。

据法新社，近300门凯撒炮已被卖到七个国家（沙特阿拉伯、丹麦、印度尼西亚、泰国、捷克共和国、摩洛哥和比利时）。