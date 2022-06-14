英国：庇护申请失败者将被送往卢旺达

遣返非法移民

英国政府决心在周二通过包机将不到10名非法移民驱逐回卢旺达，这是一个被教会认为“不道德”的有争议的项目。6月13日，联合国难民事务高级专员格兰迪周一再次批评英国政府关于在卢旺达境内处理前往英国的寻求庇护者的提议，称英卢两国4月份宣布的离岸协议是“完全错误的”。

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政府这样做的目的是阻止非法越过英吉利海峡的行为，尽管自英国脱欧以来一再承诺控制移民，但英吉利海峡的非法越境仍在继续增加。这个被联合国批评但在保守选民中非常受欢迎的驱逐行为得到了英国法官的认可。在驳回紧急审查的上诉后，最高法院周二拒绝审查新的请求。

但根据个人的各种呼吁，这架花费数十万欧元的航班专门包机并定于晚上，据该倡议的反对者称，该航班几乎有空起飞的风险。根据 Care4Calais 协会的说法，将被遣返的人只有7人，而当局打算遣返多达 130 名伊朗、伊拉克、阿尔巴尼亚或叙利亚非法偷渡客。

欧洲人权法院在晚上采取了一项临时紧急措施，停止了对其中一人的驱逐，这给民间协会Care4Calais带来希望。该协会在推特上回应道： “这意味着其他六人现在有可能发表类似的声明。我们松了一口气”。

外交大臣特拉斯14日早些时候告诉天空新闻： “不论如何，这架航班上会有人，如果他们不在这个航班上，他们将在下一个航班上”。 “真正重要的是坚持原则。”英国首相约翰逊还表示 “我们不会被任何批评吓倒或感到尴尬”。

法国北部的加莱，许多希望进入英格兰的移民从那里离开，离开的候选人似乎并没有被吓倒。因此，来自苏丹达尔富尔的 21 岁的穆萨想去英国“获取论文”他英文说得不错。

民间协会 L'Auberge des Migrants 协调员向法新社威廉 Feuillard 解释说，他们“跨越了这么多国家，面临如此多的压力情况和直接危险”，因此他们将承担这种风险。

根据与基加利的协议，伦敦最初将为该系统提供 1.4 亿欧元的资金。卢旺达政府已明确表示，它将为移民提供“永久定居”的可能性。在基加利举行的新闻发布会上，政府发言人 Yolande Makolo 称该协议是“对失败的全球庇护系统的解决方案”。她补充说：“我们不认为为人们提供一个家是不道德的。”她表示卢旺达“乐于”欢迎“成千上万的移民”。

自今年年初以来，已有超过 10,000 名移民非法越过英吉利海峡乘坐小船抵达英国海岸，这比前几年有所增加，而前几年已经创下历史新高。最近几天和周二早上已经有数百人抵达。

“这种不道德的政策让英国感到羞耻”。英国教会的精神领袖，包括坎特伯雷大主教贾斯汀韦尔比、约克斯蒂芬科特雷尔和 23 位主教在周二发表的一封信中说：“这种不道德的政策让英国感到羞耻”。英国外交大臣特拉斯回答道 “在这种情况下，不道德的人是人贩子”。

据《泰晤士报》周六报道，查尔斯王子私下认为政府的计划“令人震惊”，这加剧了争议，他将于 6 月 20 日在卢旺达参加英联邦会议。卢旺达自 1994 年种族灭绝结束以来由总统保罗·卡加梅统治。据联合国统计，种族灭绝夺走了 80 万人的生命，非政府组织经常指责政府压制言论、批评和政治反对自由。

卢旺达首都基加利一个旅馆经理伊斯梅尔·巴基纳（Ismael Bakina）称，被驱逐的移民将被安置在基加利的希望旅馆，该旅馆“也不是监狱”，而是一个居民可以“自由”出行的旅馆。该机构可容纳 100 人，每天收费 65 美元。