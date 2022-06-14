马克龙抵访罗马尼亚黑海港口城市康斯坦察

马克龙到访康斯坦察

法国总统马克龙前往乌克兰的邻国罗马尼亚和摩尔多瓦进行国事访问，14日晚抵达黑海港口城市康斯坦察，看望法国士兵。马总统马克龙对驻守的士兵表示： “站在最前沿的是法国的骄傲！”

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法国总统对驻扎在米哈伊尔·科加尔尼西亚努(Mihail Kogalniceanu) 北约基地的法国士兵说： “站在最前沿是法国的骄傲！” 俄罗斯入侵乌克兰几天后 为了体现“欧洲团结与安全”，这些士兵于 2 月底紧急部署在这里。马克龙表示：一项“基本”承诺是“防止任何破坏稳定和侵略欧洲的企图”。

在新任外交部长卡特琳·科隆纳 Catherine Colonna 的陪同下，法国总统马克龙在晚餐时与法国士兵分享了罗马尼亚菜肴——小卷心菜 sarmale、玉米粥和罗马尼亚奶酪甜甜圈papanasi。

他之前曾在基地遇到过来自其他国家的士兵，其中包括大约 2,000 名美国人、300 名比利时人、意大利人以及罗马尼亚人。

总统对法国和他们的“比利时战友”之间合作产生的“巨大效率”感到特别高兴，他们在雄鹰任务中共同行动。

自 2 月底以来，“我们很快就成功地成为了一支作战部队”，该营指挥官文森特·明盖特上校对此表示欢迎。通过解释说，雄鹰任务将逐渐增加力量：在部署最新一代地对空防御系统后，它将拥有总共1000名士兵，并将在年底前得到勒克莱尔坦克的增援。

周三早上在基地与罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯（Klaus Iohannis）会面后，马克龙（Emmanuel Macron）将飞往邻国摩尔多瓦，和总统马娅·桑杜会面，与这个国家建立了“互信关系”。

马克龙是自 1998 年雅克·希拉克 (Jacques Chirac) 后第一位访问该国的法国总统，以最直接的方式表达对这个前苏联共和国的“支持”。

为此，法国在财政和物质上帮助摩尔多瓦，这在欢迎乌克兰难民方面表现出“非凡的团结”：超过 480,000 人逃到摩尔多瓦，80,000 人仍滞留在这个国家。

这个拥有 260 万人口的国家是欧洲最贫穷的国家之一，与乌克兰和格鲁吉亚一样，于 3 月初提交了申请要加入欧盟。

在她 5 月访问巴黎期间，桑杜总统公开支持马克龙 (Emmanuel Macron) 发起的创建欧洲政治共同体的“倡议”，她说这将使摩尔多瓦“加速”加入欧盟。