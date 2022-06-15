俄异议领袖纳瓦尔尼流放地服刑 下落不明安全堪虑

俄罗斯/纳瓦尔尼

遭监禁的俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的盟友表示，纳瓦尼已经被移往高维安级别流放地（penal colony），并忧心他的安全。虽然俄罗斯当局没有透露新流放地的位置，但据信新流放地的条件比目前的波克罗夫镇（Pokrov）监狱更加恶劣。纳瓦尔尼的发言人亚尔米许表示：“只要我们不知道纳瓦尔尼在哪里，他就会和已经试图杀死他的系统保持一对一的关系，所以我们现在的主要任务是尽快找到他。”

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俄罗斯异议领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）遭遣至流放地服刑。据中央社引述消息报道称，下落不明安全堪虑，纳瓦尔尼原本在莫斯科以东100公里的监狱服两年半刑期，因为他违反旧有欺诈罪假释规定。他的盟友说，这是挑战克里姆林宫的惩罚。

46岁的纳瓦尔尼3月因挪用政治组织捐款和藐视法庭罪，监禁时间被延长到9年。

纳瓦尔尼的一名律师米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）今天说，他的流放地官员通报，纳瓦尔尼已被移往高维安级别的流放地。

纳瓦尔尼的亲密盟友佩夫奇赫（Maria Pevchikh）推文表示，纳瓦尔尼没有出席和律师的会面，“我们没有纳瓦尔尼被带往哪里的进一步讯息”。

纳瓦尔尼的发言人亚尔米许（Kira Yarmysh）推文表示：“他被转移到另一个流放地的问题，不仅在于这个高维安级别流放地要可怕得多。”她写道：“只要我们不知道纳瓦尼在哪里，他就会和已经试图杀死他的系统保持一对一的关系，所以我们现在的主要任务是尽快找到他。”她说，纳瓦尔尼的家人和他的律师都没有在转移前得到通知。

美国呼吁俄罗斯允许纳瓦尔尼接触他的律师和医疗服务，并谴责出于“政治动机”对他采取行动。

据中央社说，纳瓦尔尼以反贪腐部落客身分而开始闻名，他在入狱前曾在俄罗斯各地发动反政府抗议活动。纳瓦尔尼2020年出访西伯利亚时，遭人以苏联时期的神经毒剂攻击，之后转往德国接受治疗，去年返国时被捕入狱。