俄罗斯进一步削减对德国的天然气供应

北溪天然气

据德国电视一台和德国广播电台报道，俄罗斯天然气工业股份公司进一步削减对德国的天然气输送。

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从周四早上开始，通过北溪一号管道每天最多向德国输送6700万立方米的天然气。就在周二，该公司宣布，每天的输送量将从1.67亿立方米减少到1亿立方米。俄罗斯天然气工业股份公司再次将西门子公司的维修延误作为新的削减输送量的理由。

西门子周二解释说，确实有维修工作要做。一台燃汽涡轮机目前正在蒙特利尔进行大修，无法从那里返回到原位，原因是加拿大对俄罗斯实施的制裁。

德国经济和技术部长哈贝克认为，俄罗斯限制天然气供应的理由是一个借口。它显然是让消费者感到不安并提高价格的策略。哈贝克表示：俄罗斯能源公司 Gazprom 削减天然气供应是出于政治动机，并且是由俄罗斯国家规定的。在他看来，俄罗斯天然气工业股份公司宣布通过北溪 1 号管道削减天然气供应是一个“政治决定”。 该程序“在技术上不合理”。但这位绿党政治家强调说，供应安全是有保障的。节约能源是今天的首要任务。当然，必要时，政府会采取措施。但他没有透露具体细节。

德国联邦网络局拒绝了俄方的说法，即天然气压缩机组的维修延误是导致天然气供应量减少的原因。

对德国来说，北溪一号输气管线路是俄罗斯天然气的主要供应管道。俄罗斯天然气工业股份公司也减少了对意大利的供货量，并切断了对保加利亚、波兰、芬兰、荷兰和丹麦的天然气供应。

德国N-TV电视台报道说，欧盟正在计划和以色列以及埃及达成天然气协议，以减少对俄罗斯的依赖