塞维罗多涅茨克陷争夺战 基辅高赞抵抗精神

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队加大对乌克兰东部重镇塞维罗多涅茨克围攻与轰炸。俄罗斯军队喊话要求乌克兰人停止在塞维罗多涅茨克的 "无谓抵抗"，并在今天提议建立一条 "人道走廊 "以疏散平民。但乌克兰方面对此没有理会，而赞扬乌克兰人 "坚持到底的抵抗精神"。

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据法新社今天发自当地消息，俄罗斯国防部表示，对乌克兰东部塞维罗多涅茨克于6月15日将开放人道主义走廊[......]"，时间为格林尼治标准时间5点至格林尼治标准时间17点，并保证将确保 "所有平民的安全疏散，而且没有例外"。

据塞维罗多涅茨克行政部门负责人奥列克桑德-斯特鲁克称，有 "540至560人 "在巨大的阿佐特化工厂的地下躲避，该工厂是乌克兰东部这座工业城市的地标。这种情况让人联想到Azovstal钢铁厂，该厂数周以来一直是乌克兰在亚速海的马里乌波尔港的最后一个抵抗阵地。

俄罗斯国防部呼吁乌克兰人升起白旗，以表示他们接受该提议，并停止 "荒谬的抵抗"。

法新社说，但乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）远没有接受，他在周二晚上敦促乌克兰军民在顿巴斯 "坚持下去"，泽连斯基认为这个地区对乌克兰 "至关重要"，莫斯科在2月24日对乌克兰发动的战争能否继续下去将取决于此。

泽连斯基说，"坚守在顿巴斯至关重要。"泽连斯基在电报群Telegram上播出的每日对全国的讲话中说，“该地区的防御至关重要，可以表明谁将在未来几周内占主导地位。”

塞维罗涅茨克和利西昌斯克是两个约有10万人口的连体城市，数日来一直是激烈战斗的焦点。这两座城市的沦陷将使俄罗斯军队能够瞄准西面约70公里处顿涅茨克地区的斯洛维扬斯克。而除此之外，这将使俄罗斯军队能够控制整个顿巴斯。这是一个主要讲俄语的矿区，自2014年以来部分被亲俄罗斯的分离主义分子占据。

据泽连斯基分析说，"我们必须坚持下去。敌人在那里遭受的损失越大，他们继续侵略的力量就越小。"

据非政府组织挪威难民理事会称，约有500名平民在塞韦罗涅茨克的Azot工厂避难，几乎完全遭断绝了供应。

然而，乌克兰官员否认乌克兰部队在这个阶段已被包围。" 有分析说："这个城市并不孤立，仍有通信线路，即使它们相当复杂困难。据法新社在当地的一名记者称，克拉马托尔斯克和利西昌斯克之间的道路仍被用来运输武器，包括格拉德多管火箭炮和火炮，而特种车辆则运送坦克进行维修。

与塞维罗东涅茨克一样，里西昌斯克现在几乎是一片战乱荒芜，电力电缆被切断，商店被烧毁。

当地目击证明对法新社说，俄罗斯军队正在不停地炮击市中心，一天24小时不间断的轰炸。

为了延缓俄罗斯的推进，基辅不断向西方国家索取武器。但乌克兰国防部副部长安娜-马里亚尔感叹说，"我们只收到[大约]10%"乌克兰所需要 的武器，没有这些武器，"我们将无法赢得这场战争"。

据北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格星期二晚上在布鲁塞尔与美国国防部长劳埃德-奥斯汀举行的乌克兰问题联络小组会议前夕说，"是的，乌克兰应该拥有更多的重型武器。" 斯托尔滕贝格说，北约已开始加紧向基辅运送武器，并指出乌克兰人 "绝对非常依赖这些武器来应对俄罗斯的野蛮侵略"。

据法新社说，欧美之间的乌克兰联络小组将于周三今天在布鲁塞尔举行会议，讨论是否在比利时首都举行的北约部长级会议期间决议加快武器的交付速度。